Путин заявил, что нацпроекты не нуждаются в пересмотре

Москва, 19 декабря. Президент РФ Владимир Путин считает, что пересматривать цели национальных проектов не нужно. Об этом глава государства заявил на итоговой пресс-конференции.

«Пересматривать ничего не нужно. Персональная ответственность введена, но можно усилить и детализировать. Сами нацпроекты масштабные, мы раньше не работали с помощью таких инструментов, были госпрограммы, но это другое. Они связаны с целями, выделены конкретные ресурсы и введена персональная ответственность. По этим направлениям мы и должны дальше двигаться», ― заявил Путин.

Глава государства добавил, что по итогам текущего года из 38 целей нацпроектов 26 были реализованы. Например, расселение аварийного жилья – превысили в три раза. Ситуация с нацпроектами находится под контролем, подытожил Путин.

Большая пресс-конференция главы государства проходит в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной, 12, как и в прошлом году. Пресс-конференция Путина стала 15-й по счету. Как ранее рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, 18 декабря президент посвятил подготовке к мероприятию. В ходе своей традиционной пресс-конференции президент подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов.

В этом году на пресс-конференцию аккредитовалось рекордное количество представителей российских и зарубежных СМИ — 1895 человек. Модератором общения Путина с журналистами по традиции стал Песков.