Путин объяснил, почему не стоит менять Конституцию РФ

Москва, 19 декабря. Конституция РФ — живой инструмент, который должен соответствовать уровню развития общества. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции.

«Конституция РФ — живой инструмент, который должен соответствовать уровню развития общества. Менять нам ее не следует, особенно из-за то, что у нас есть фундаментальные вещи, которые там закреплены. Это касается первой главы. Она остается неизменной. Я знаю о дискуссиях, которые идут на этот счет. Я понимаю логику тех, кто предлагает изменения. Все это можно делать после хорошей и глубокой дискуссии», — подчеркнул российский лидер.