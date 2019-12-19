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Путин объяснил, почему не стоит менять Конституцию РФ

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Путин объяснил, почему не стоит менять Конституцию РФ

Москва, 19 декабря. Конституция РФ — живой инструмент, который должен соответствовать уровню развития общества. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции.

«Конституция РФ — живой инструмент, который должен соответствовать уровню развития общества. Менять нам ее не следует, особенно из-за то, что у нас есть фундаментальные вещи, которые там закреплены. Это касается первой главы. Она остается неизменной. Я знаю о дискуссиях, которые идут на этот счет. Я понимаю логику тех, кто предлагает изменения. Все это можно делать после хорошей и глубокой дискуссии», — подчеркнул российский лидер.

Кроме того, глава государства предложил отменить оговорку «подряд» по отношению к двум президентским срокам.  

Путин объяснил, почему не стоит менять Конституцию РФ

«Другие вопросы носят вкусовой характер. Понимаю партии, которые считают, что парламент может нести больше ответственности. Что касается конкуренции — 54 партии, четыре ликвидируются, 12 на федеральном уровне, это вполне соответствует требованиям», — рассказал лидер страны.

Источник: Федеральное агентство новостей
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