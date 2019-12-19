Путин прокомментировал дело Голунова

Москва, 19 декабря. Пять человек отстранены от работы и уволены из органов МВД в связи с делом журналиста Ивана Голунова, в отношении них возбуждены уголовные дела. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин во время большой пресс-конференции.

Глава государства прокомментировал следствие по делу Голунова.

«Действительно, принято решение засекретить материалы. Принято в связи с тем, что в ходе расследования возникают вопросы, связанные с организацией оперативно-розыскной деятельности. Эта информация считается закрытой, но это не значит, что разбирательство не идет должным образом. Хочу вас проинформировать, что от работы отстранены пять человек из соответствующих служб МВД, они все уволены (…) и против них всех возбуждены уголовные дела. Следствие ведет Следственный комитет, а не МВД», — сказал Владимир Путин.

Глава государства также отметил, что нужно совершенствовать работу правоохранительных органов, однако никаких «чисток» нигде, включая правоохранительные органы, лучше не проводить — это уже проходили в 1937 году.

«То, что нужно совершенствовать работу правоохранительных органов, контролировать, прежде всего со стороны общественности — это совершенно очевидно», — добавил российский лидер.

Владимир Путин также подчеркнул, что службы собственной безопасности работают достаточно эффективно.