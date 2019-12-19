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Путин назвал «придурками» тех, кто считает правильной сдачу Ленинграда фашистам

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Путин назвал «придурками» тех, кто считает правильной сдачу Ленинграда фашистам

Москва, 19 декабря. Президент РФ Владимир Путин напомнил, что нацистская Германия хотела истребить славянский народ. Так он прокомментировал заявления представителей либеральной общественности о том, что СССР должен был сдать фашистам Ленинград и Сталинград.

 «Вы придурки? Вас бы никого не было. Вот о чем речь», — отметил он.

Путин сослался на документы Третьего Рейха, в которых излагались планы по порабощению и истреблению славян.

«Часть населения они хотели использовать для работ, большую часть — отправить за Урал, на вымирание. Речь шла о сохранении государства и сохранении славянского этноса — русских, белорусов и украинцев», — подчеркнул российский лидер.

Глава государства также добавил, что ждет все страны на параде в честь празднования Победы в Великой Отечественной войне. Отказ некоторых стран приезжать в Москву по политическим причинам он охарактеризовал как неуважение к людям, отдавшим свои жизни за свободу и независимость Европы.

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