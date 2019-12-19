Игрок «Урала» интересен ЦСКА

Москва, 19 декабря. По информации Федерального агентства новостей, защитник «Урала» Михаил Меркулов интересен ЦСКА.

По словам источника ФАН, «армейцы» рассматривают игрока в качестве возможного усиления левого фланга обороны. Отмечается, что сумма трансфера может составить в районе миллиона евро. Отметим, что за игроком также следят «Арсенал» и «Спартак».

Меркулов перешел в «Урал» из «Митоса» на правах свободного агента летом 2015 года. В текущем сезоне он провел 20 матчей во всех турнирах и отдал две результативных передачи.

По оценкам transfermarkt.de, стоимость игрока составляет 1,7 миллиона евро. Контракт игрока с екатеринбуржцами истекает предстоящим летом.

Ранее стало известно, что самарские «Крылья Советов» планирую удержать в команде двух лидеров атаки — Александра Соболева и Антона Зиньковского.