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Путин рассказал о значимости СНВ-3 для сдерживания гонки вооружений

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Путин рассказал о значимости СНВ-3 для сдерживания гонки вооружений

Москва, 19 декабря. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в четверг указал на значимость Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). 

«Если не будет СНВ-3, то вообще не будет ничего в мире, что сдерживает гонку вооружений. И это, на мой взгляд, плохо», — подчеркнул российский лидер. 

Путин рассказал о значимости СНВ-3 для сдерживания гонки вооружений

Глава государства заявил, что Россия вплоть до конца готова продлить действие соглашения.

«Если завтра нам пришлют по почте, или мы готовы подписать и прислать в Вашингтон. Пусть поставит там свою подпись соответствующий руководитель, в том числе президент, если они готовы», — сказал президент России, добавив, что никакого ответа на предложения Москвы пока нет.

Срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает в начале 2021 года. Вашингтон пока не определился, будет ли продлевать соглашение. СНВ-3 — последний документ между США и Россией в области контроля над вооружениями.

Американская сторона считает, что договоренности с Москвой должны включать не только те вооружения, которые подпадают под СНВ-3, но и другие оружие и средства доставки, которые еще только разрабатываются в Российской Федерации.

Источник: Федеральное агентство новостей
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