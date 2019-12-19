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США стоило дать Украине денег, а не гарантии на кредиты, заявил Путин

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США стоило дать Украине денег, а не гарантии на кредиты, заявил Путин

Москва, 19 декабря. Если США хотели помочь Украине – лучше бы денег дали, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Денег почти не дают, только гарантии на возможный кредит, это же неживые деньги. А МВФ требует, чтобы отменили льготы», — напомнил глава государства.

Кроме того, президент указал на то, что ЕС требует, чтобы Украина вывозила лес-кругляк, но такими темпами от Карпат скоро ничего не останется — одни голые скалы. 

«То есть вроде как поддерживают, но в то же время наносят удары, серьезные удары. Теперь требуют, чтобы земли продавали, для Украины земля – сакральное, оппозиция на Украине воспользовалась этим и начала наносить удары Зеленскому», — добавил Путин.

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