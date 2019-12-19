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Путин не исключил представление Кадырова к званию Героя Труда

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Путин не исключил представление Кадырова к званию Героя Труда

Москва, 19 декабря. Президент РФ Владимир Путин признался, что не может простить себе смерть первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова. Об этом глава государства заявил на итоговой пресс-конференции.

Президент РФ ответил на вопрос о представлении главы Чечни Рамзана Кадырова к званию Героя России. 

«Когда я познакомился с его отцом, первым президентом Чеченской республики [Ахматом Кадыровым], он же пришел сам, он не пришел сдаваться. Он пришел выстраивать отношения с Россией, ведь еще не начались активные боевые действия в Чечне», — отметил Путин.

Глава государства напомнил о трагической судьбе Кадырова-старшего.

«Это был его выбор. Вы знаете его судьбу, он погиб от рук террористов. За что он погиб? Он погиб за Чечню, за чеченский народ и за Россию. Он сознательно на это пошел. Я до сих пор не могу себе простить, что отпустил его на эти праздники, он у меня был перед этим», — признался Путин.

Президент РФ добавил, что действующий президент Чечни ежедневно подвергается опасности. Кроме того, он лично принимает участие в различного рода операциях. Путин рассказал, что запретил Кадырову лезть под пули, но его не остановить.

 «Я указы о награждении Героем России просто так не подписываю», ― подытожил Путин.

Путин не исключил представление Кадырова к званию Героя Труда. 

«Посмотрите на Грозный, как он выглядел. В принципе, Кадырову можно было и Героя Труда дать, но пока подождет», — добавил Путин

Большая пресс-конференция главы государства проходит в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной, 12, как и в прошлом году. Пресс-конференция Путина стала 15-й по счету. Как ранее рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, 18 декабря президент посвятил подготовке к мероприятию. В ходе своей традиционной пресс-конференции президент подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов.

В этом году на пресс-конференцию аккредитовалось рекордное количество представителей российских и зарубежных СМИ — 1895 человек. Модератором общения Путина с журналистами по традиции стал Песков.

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