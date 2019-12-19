Москва, 19 декабря. Президент РФ Владимир Путин признался, что не может простить себе смерть первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова. Об этом глава государства заявил на итоговой пресс-конференции.

Президент РФ ответил на вопрос о представлении главы Чечни Рамзана Кадырова к званию Героя России.

«Когда я познакомился с его отцом, первым президентом Чеченской республики [Ахматом Кадыровым], он же пришел сам, он не пришел сдаваться. Он пришел выстраивать отношения с Россией, ведь еще не начались активные боевые действия в Чечне», — отметил Путин.

Глава государства напомнил о трагической судьбе Кадырова-старшего.

«Это был его выбор. Вы знаете его судьбу, он погиб от рук террористов. За что он погиб? Он погиб за Чечню, за чеченский народ и за Россию. Он сознательно на это пошел. Я до сих пор не могу себе простить, что отпустил его на эти праздники, он у меня был перед этим», — признался Путин.

Президент РФ добавил, что действующий президент Чечни ежедневно подвергается опасности. Кроме того, он лично принимает участие в различного рода операциях. Путин рассказал, что запретил Кадырову лезть под пули, но его не остановить.

«Я указы о награждении Героем России просто так не подписываю», ― подытожил Путин.

Путин не исключил представление Кадырова к званию Героя Труда.

«Посмотрите на Грозный, как он выглядел. В принципе, Кадырову можно было и Героя Труда дать, но пока подождет», — добавил Путин

Большая пресс-конференция главы государства проходит в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной, 12, как и в прошлом году. Пресс-конференция Путина стала 15-й по счету. Как ранее рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, 18 декабря президент посвятил подготовке к мероприятию. В ходе своей традиционной пресс-конференции президент подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов.

В этом году на пресс-конференцию аккредитовалось рекордное количество представителей российских и зарубежных СМИ — 1895 человек. Модератором общения Путина с журналистами по традиции стал Песков.