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Лукашенко выразил обеспокоенность ростом военных угроз вокруг Белоруссии

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Лукашенко выразил обеспокоенность ростом военных угроз вокруг Белоруссии

Минск, 19 декабря. Вокруг Белоруссии наращивается военная мощь, об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности.

Он отметил, что противостояние между США, Евросоюзом, Россией и Китаем усиливается.

«Как следствие размывания архитектуры международной безопасности — усилилась гонка вооружений», — цитирует слова Лукашенко официальный сайт президента Белоруссии.

По его словам, наблюдается обострение информационного противодействия.

«По обе стороны от Беларуси наращивается военная мощь. Стремление представить Россию в качестве основной угрозы Западу стало доминантной политикой Североатлантического альянса», — заявил белорусский президент.

Лукашенко отметил, что в ответ на размещение войск НАТО в Восточной Европе, Россия также наращивает военные силы и развивает новые системы вооружения.

Он также подчеркнул, что Белоруссия всегда будет придерживаться мирных позиций и политики нейтралитета. Армия страны, никогда не будет угрозой другим государствам, заявил Лукашенко.

«Основное предназначение Вооруженных сил заключается в защите суверенитета, независимости и территориальной целостности страны», — считает глава государства.

Лукашенко также добавил, что все решения в военной сфере должны быть прозрачны, как для общества, так и для иностранных государств, в первую очередь соседних.

Источник: РИА Новости
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