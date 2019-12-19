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Новости Сирии

Сирия новости 19 декабря 16.30: ВКС РФ уничтожили 5 исламистов «Ахрар аш-Шам» в Идлибе, жертвы обстрела боевиков в Алеппо

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ВКС РФ

Сирия, 19 декабря. Пять боевиков «Ахрар аш-Шам» были уничтожены в результате авиаударов ВКС РФ по штабу группировки в Идлибе. Джихадисты вновь обстреляли жилые кварталы города Алеппо. Новый российско-турецкий патруль приступил к работе в Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нейтрализовали пять боевиков в результате авиаударов по военному штабу «Ахрар аш-Шам» в южной части Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по укрепрайонам исламистов к юго-западу от Алеппо.

«Тахрир аш-Шам»: открыла огонь по району Аль-Хамдания в городе Алеппо, пострадали мирные жители.

Курдские вооруженные группировки: лишились двух своих боевиков в результате нападения неизвестных у города Меркада в южной части Хасаки.

ВС Турции и протурецкие силы: покидают свои наблюдательные посты на границах «Большого Идлиба»; совместно с российской военной полицией приступили к патрулированию территории на севере Хасаки.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Латакия

Карта военных действий — Латакия

На северо-востоке региона возобновились боевые вылеты ВВС Сирии. Как передает Twitter-канал (baladinetwork), под ударом оказались фортификационные сооружения исламистов террористической коалиции «Тахрир аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат ан-Нусры»1***, и союзной ей группировки «Исламская партия Туркестана» (запрещена в РФ). Работа велась в районе Туркоманских гор. Как известно, джихадисты, отряды которых дислоцируются на данном направлении, не перестают провоцировать вооруженные стычки с правительственными войсками, тем самым вынуждая САА прибегать к ответным боевым действиям.

Провинция Алеппо

Карта военных действий — Алеппо

К юго-западу от Алеппо вновь отмечаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и радикалами незаконных бандформирований. Согласно информации медиапортала Baladi News, противники обмениваются ударами в районе населенных пунктов Хан Туман и Хан аль-Асаль. Напомним, ранее также поступали данные о вооруженных стычках у Джазрайи.

Стало известно, что правительственные подразделения прибегли к ответным обстрелам позиций радикалов, базирующихся в западных районах провинции, после того как под огнем связанных с «Джебхат ан-Нусрой» группировок оказался район Аль-Хамдания в административном центре региона. Как передает информационное агентство SANA News, жертвой атаки стали три местных жителя.

Провинция Идлиб

Карта военных действий — Идлиб

После недавней попытки боевиков атаковать позиции Сирийской арабской армии (САА), задействовав порядка 200 исламистов, к боевым вылетам над оккупированными исламистами районами приступили ВКС России. Согласно данным информагентства Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), точечные удары российской авиации пришлись по штаб-квартире исламистской группировки «Ахрар аш-Шам», располагавшейся недалеко от населенного пункта Маар-Шурин на юге провинции, что привело к ликвидации по меньшей мере пяти боевиков. Военный источник в сети Twitter (jisrtv) сообщает о том, что воздушной атаке военных самолетов ВКС РФ также подверглись укрепрайоны радикалов на подступах к населенному пункту Хан ас-Субуль.

В связи с участившимися вооруженными столкновениями на границах «Большого Идлиба» турецкие военные начали покидать наиболее крупные наблюдательные посты, которые были размещены на окраинах «Большого Идлиба» в рамках российско-турецкого меморандума от 17 сентября. Среди прочих турки вывели свои подразделения из района города Маарет ан-Нуман, передает новостное агентство Al Masdar News.

Провинция Хасака

Карта военных действий — Хасака

Минобороны РФ сообщало о том, что сегодня в 10.00 к работе приступил очередной совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции, в состав которого вошли восемь единиц военной техники. Союзники осуществляют мониторинг обстановки в приграничном районе в нескольких десятках километров к востоку от города Камышлы. Прикрытие объединенным силам с воздуха обеспечивают российские ВКС. Как известно, совместное патрулирование является одним из условий российско-турецкого меморандума от 22 октября, в рамках которого была сформирована безопасная зона на севере САР.

Тем временем в южной части Хасаки произошло новое нападение неизвестных. По сведениям агентства новостей Al Nour, два боевика «Демократических сил Сирии»**** (SDF) были убиты на контрольно-пропускном пункте группировки у города Меркада в результате налета двух вооруженных людей на мотоциклах. В совершении атаки подозреваются джихадисты «Исламского государства»1, которые осуществляют подпольную деятельность в составе «спящих ячеек».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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