Сирия, 19 декабря. Пять боевиков «Ахрар аш-Шам» были уничтожены в результате авиаударов ВКС РФ по штабу группировки в Идлибе. Джихадисты вновь обстреляли жилые кварталы города Алеппо. Новый российско-турецкий патруль приступил к работе в Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нейтрализовали пять боевиков в результате авиаударов по военному штабу «Ахрар аш-Шам» в южной части Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по укрепрайонам исламистов к юго-западу от Алеппо.

«Тахрир аш-Шам»: открыла огонь по району Аль-Хамдания в городе Алеппо, пострадали мирные жители.

Курдские вооруженные группировки: лишились двух своих боевиков в результате нападения неизвестных у города Меркада в южной части Хасаки.

ВС Турции и протурецкие силы: покидают свои наблюдательные посты на границах «Большого Идлиба»; совместно с российской военной полицией приступили к патрулированию территории на севере Хасаки.

Провинция Латакия

На северо-востоке региона возобновились боевые вылеты ВВС Сирии. Как передает Twitter-канал (baladinetwork), под ударом оказались фортификационные сооружения исламистов террористической коалиции «Тахрир аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат ан-Нусры»1***, и союзной ей группировки «Исламская партия Туркестана» (запрещена в РФ). Работа велась в районе Туркоманских гор. Как известно, джихадисты, отряды которых дислоцируются на данном направлении, не перестают провоцировать вооруженные стычки с правительственными войсками, тем самым вынуждая САА прибегать к ответным боевым действиям.

Провинция Алеппо

К юго-западу от Алеппо вновь отмечаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и радикалами незаконных бандформирований. Согласно информации медиапортала Baladi News, противники обмениваются ударами в районе населенных пунктов Хан Туман и Хан аль-Асаль. Напомним, ранее также поступали данные о вооруженных стычках у Джазрайи.

Стало известно, что правительственные подразделения прибегли к ответным обстрелам позиций радикалов, базирующихся в западных районах провинции, после того как под огнем связанных с «Джебхат ан-Нусрой» группировок оказался район Аль-Хамдания в административном центре региона. Как передает информационное агентство SANA News, жертвой атаки стали три местных жителя.

Провинция Идлиб

После недавней попытки боевиков атаковать позиции Сирийской арабской армии (САА), задействовав порядка 200 исламистов, к боевым вылетам над оккупированными исламистами районами приступили ВКС России. Согласно данным информагентства Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), точечные удары российской авиации пришлись по штаб-квартире исламистской группировки «Ахрар аш-Шам», располагавшейся недалеко от населенного пункта Маар-Шурин на юге провинции, что привело к ликвидации по меньшей мере пяти боевиков. Военный источник в сети Twitter (jisrtv) сообщает о том, что воздушной атаке военных самолетов ВКС РФ также подверглись укрепрайоны радикалов на подступах к населенному пункту Хан ас-Субуль.

В связи с участившимися вооруженными столкновениями на границах «Большого Идлиба» турецкие военные начали покидать наиболее крупные наблюдательные посты, которые были размещены на окраинах «Большого Идлиба» в рамках российско-турецкого меморандума от 17 сентября. Среди прочих турки вывели свои подразделения из района города Маарет ан-Нуман, передает новостное агентство Al Masdar News.

Провинция Хасака

Минобороны РФ сообщало о том, что сегодня в 10.00 к работе приступил очередной совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции, в состав которого вошли восемь единиц военной техники. Союзники осуществляют мониторинг обстановки в приграничном районе в нескольких десятках километров к востоку от города Камышлы. Прикрытие объединенным силам с воздуха обеспечивают российские ВКС. Как известно, совместное патрулирование является одним из условий российско-турецкого меморандума от 22 октября, в рамках которого была сформирована безопасная зона на севере САР.

Тем временем в южной части Хасаки произошло новое нападение неизвестных. По сведениям агентства новостей Al Nour, два боевика «Демократических сил Сирии»**** (SDF) были убиты на контрольно-пропускном пункте группировки у города Меркада в результате налета двух вооруженных людей на мотоциклах. В совершении атаки подозреваются джихадисты «Исламского государства»1, которые осуществляют подпольную деятельность в составе «спящих ячеек».

1 Организация запрещена на территории РФ.