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Путин отреагировал на предложение убрать тело Ленина из Мавзолея

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Путин отреагировал на предложение убрать тело Ленина из Мавзолея

Москва, 19 декабря. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не видит необходимости убирать тело Ленина из Мавзолея, пока в России остаются люди, для которых эта политическая фигура важна. Об этом он сказал, выступая на большой пресс-конференции по итогам года.

Журналист Андрей Колесников попросил уточнить позицию главы государства. Он напомнил недавнюю критику Путина в адрес советского вождя.

«Тело Ленина не нужно трогать, пока остается много людей, которые связывают с ним свою судьбу, с достижениями прошлых лет. А Советский Союз тесно связан с Ленином. Надо просто идти вперед и развиваться активно», — отметил глава государства.

В то же время Путин добавил, что не считает Ленина государственным деятелем, а характеризует его как революционера. Он обратил внимание на то, что при создании советского государства Москва не слишком продумала вопрос административного деления. В итоге национальный вопрос образовался в России на долгие годы и сохраняется по сей день. Некоторые ошибки советского руководства, в частности, вылились в противоречия, которые сегодня наблюдаются между Россией и некоторыми странами СНГ.

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