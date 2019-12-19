Путин назвал целесообразной идею строительства дороги из Чечни в Грузию

Москва, 19 декабря. Идея строительства дороги, которая связала бы Чеченскую Республику и Грузию, является целесообразной. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста во время большой пресс-конференции.

Журналист телеканала «Грозный» рассказал главе государства об обсуждениях касательно строительства дороги из Чеченской Республики в Грузию, что позволило бы разгрузить поток движения. По его словам, сейчас людям порой приходится долгое время стоять в пробках. Также журналист спросил об идее строительстве магистрали из Краснодара в регион.

«На юге России, в том числе, что касается Чеченской Республики, несколько проектов развития инфраструктуры. Они все у нас в работе, все изучаются, что-то из них — в более продвинутом состоянии находится, что-то – нет. (…) Но я знаю об этих планах, мы совсем недавно обсуждали это в правительстве: различные варианты, связывающие Чеченскую Республику с Краснодаром и с черноморским побережьем. Это просто в свое время надо будет делать. Сейчас нет пока конкретных рассчитанных планов, хотя это целесообразно», — ответил Владимир Путин.

Также российский лидер назвал целесообразной идею строительства дороги из Чечни в Грузию.

«Там действительно есть проблемы сообщения с Грузией, особенно в зимний период, когда снегом там все заваливает. Мы, конечно, это знаем. То, что вы сказали, это хорошая идея, но пока она в практических планах министерства транспорта отсутствует. Хотя, повторяю еще раз, эта идея известна. Целесообразность реализации, безусловно, существует», — ответил Путин.

Напомним, 19 декабря в Центре международной торговли в Москве проходит большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Аккредитацию получили 1895 человек — это почти на 200 сотрудников СМИ больше, чем в 2018 году. При этом в прошлом году был поставлен рекорд по числу аккредитовавшихся.

Первая большая пресс-конференция состоялась 18 июля 2001 года. Тогда на встречу с президентом пришли около 400 журналистов. С тех пор число сотрудников СМИ на мероприятии увеличилось в разы.