Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию по итогам 2019 года. События дня. ФАН-ТВ

Путин проводит большую пресс-конференцию в Москве В Москве стартовала юбилейная 15-я пресс-конференция Владимира Путина. Российский президент отвечает на вопросы СМИ и подводит итоги уходящего года. Сегодня в мероприятии участвуют почти две тысячи (1895) российских и зарубежных журналистов. Это стало новым рекордом, хотя задать свой вопрос, конечно, успеют не все. Тематических запретов, как обычно нет, но в этом году Кремль анонсировал небольшое чисто техническое ограничение: представителей СМИ просят не мешать фотографам и операторам чересчур крупными баннерами. Речь о плакатах больше формата А3, которыми пресса обычно привлекает внимание. Конференция, как правило, длится в районе трех часов, но иногда затягивается даже до четырех. Подробнее о ее итогах мы расскажем в нашем вечернем выпуске.

Трамп назвал дело об импичменте «самоубийством» демократов «Политическое самоубийство демократов». Именно так президент США Дональд Трамп ответил на последние новости по импичменту. Политик выступил на предвыборном митинге в Мичигане, но демократическая партия уже настроена «сбросить» его как с президентского поста, так и с грядущих выборов. Но Трамп, судя по всему, полон решимости и в реальную угрозу импичмента вообще не верит. По его словам, справедливость восторжествует в Сенате США, где это дело скоро будет рассматриваться. Напомним, что импичмент уже одобрила Палата представителей, то есть нижняя палата парламента, где большинство занимают демократы. Они обвинили Трампа в том, что он якобы в личных интересах задержал военную помощь Украине, а взамен потребовал у властей Киева компромат на своего оппонента — Джо Байдена. Но все претензии в свой адрес Трамп называет охотой на ведьм. И, к тому же, в верхней палате парламента, т.е. в Сенате США, лидируют не демократы, а республиканцы, так что в импичмент пока верится с трудом.

Киев назвал потенциальных участников «нормандского формата» А в Киеве тем временем рассказали о странах, желающих поучаствовать в «нормандском формате». Как оказалось, их хоть отбавляй: США, Канада, Великобритания, Польша и делегаты Еврокомиссии. Такой список привел министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире канала «Украина 24». Напомним, что действующая четверка включает в себя Россию, Францию, Германию и саму Украину — на прошлой неделе страны провели первые за три года переговоры в «нормандском формате», а ключевой темой стала война в Донбассе. К слову, идея о «нормандском расширении» звучит далеко не впервые, но, например, в Москве к этому пока относятся скептически. Так, российский МИД уже отмечал, что мирный процесс в Донбассе зависит не от формата, а исключительно от принятых ранее решений, в том числе «формулы Штайнмайера» и минских соглашений.