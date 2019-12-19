Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию по итогам 2019 года. События дня. ФАН-ТВ

Путин проводит большую пресс-конференцию в Москве
В Москве стартовала юбилейная 15-я пресс-конференция Владимира Путина. Российский президент отвечает на вопросы СМИ и подводит итоги уходящего года. Сегодня в мероприятии участвуют почти две тысячи (1895) российских и зарубежных журналистов. Это стало новым рекордом, хотя задать свой вопрос, конечно, успеют не все. Тематических запретов, как обычно нет, но в этом году Кремль анонсировал небольшое чисто техническое ограничение: представителей СМИ просят не мешать фотографам и операторам чересчур крупными баннерами. Речь о плакатах больше формата А3, которыми пресса обычно привлекает внимание. Конференция, как правило, длится в районе трех часов, но иногда затягивается даже до четырех. Подробнее о ее итогах мы расскажем в нашем вечернем выпуске.
Трамп назвал дело об импичменте «самоубийством» демократов
«Политическое самоубийство демократов». Именно так президент США Дональд Трамп ответил на последние новости по импичменту. Политик выступил на предвыборном митинге в Мичигане, но демократическая партия уже настроена «сбросить» его как с президентского поста, так и с грядущих выборов. Но Трамп, судя по всему, полон решимости и в реальную угрозу импичмента вообще не верит. По его словам, справедливость восторжествует в Сенате США, где это дело скоро будет рассматриваться. Напомним, что импичмент уже одобрила Палата представителей, то есть нижняя палата парламента, где большинство занимают демократы. Они обвинили Трампа в том, что он якобы в личных интересах задержал военную помощь Украине, а взамен потребовал у властей Киева компромат на своего оппонента — Джо Байдена. Но все претензии в свой адрес Трамп называет охотой на ведьм. И, к тому же, в верхней палате парламента, т.е. в Сенате США, лидируют не демократы, а республиканцы, так что в импичмент пока верится с трудом.
Киев назвал потенциальных участников «нормандского формата»
А в Киеве тем временем рассказали о странах, желающих поучаствовать в «нормандском формате». Как оказалось, их хоть отбавляй: США, Канада, Великобритания, Польша и делегаты Еврокомиссии. Такой список привел министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире канала «Украина 24». Напомним, что действующая четверка включает в себя Россию, Францию, Германию и саму Украину — на прошлой неделе страны провели первые за три года переговоры в «нормандском формате», а ключевой темой стала война в Донбассе. К слову, идея о «нормандском расширении» звучит далеко не впервые, но, например, в Москве к этому пока относятся скептически. Так, российский МИД уже отмечал, что мирный процесс в Донбассе зависит не от формата, а исключительно от принятых ранее решений, в том числе «формулы Штайнмайера» и минских соглашений.
Экс-мэру Петропавловска-Камчатского предъявлено обвинение в коррупции
На Дальнем Востоке России разразился коррупционный скандал. Бывшему мэру Петропавловска-Камчатского Виталию Иваненко предъявлено обвинение во взяточничестве. Сегодня же чиновника поместили под домашний арест на месяц, сообщают «РИА Новости». По версии следствия, он, будучи главой города, через своего брата получал взятки от двух местных муниципальных учреждений в размере 700 000 и 200 000 рублей соответственно. Первая награда полагалась ему за общее покровительство, вторая — за подписание актов о приеме работ, которые, вероятно, выполнены были не до конца. В содеянном чиновник уже признался. Любопытно, что пост градоначальника Иваненко занимал с 2016-го, а покинул его в текущем году всего месяц назад. Но причины озвучил чисто формальные: состояние здоровья и семейные обстоятельства. Впрочем, частично это оказалось правдой, ведь члены его семьи в коррупционной схеме тоже были замешаны.