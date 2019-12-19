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Путин заявил о возможности предоставить жителям Зауралья ипотеку под 2%

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Путин заявил о возможности предоставить жителям Зауралья ипотеку под 2%

Москва, 19 декабря. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в четверг рассказал о возможности предоставить жителям Зауралья ипотеку под 2%.

Путин, говоря о льготной программе ипотеки, заявил, что такую систему возможно внедрить в Зауралье, но необходимо посмотреть, как эта программа будет функционировать на Дальнем Востоке.

«Двухпроцентная ипотека – возможно, нужно смотреть, как пойдет на Дальнем Востоке, сколько будет стоить, подсчитать расходы и принимать дальнейшие решения», — указал глава государства.

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