Путин заявил о возможности предоставить жителям Зауралья ипотеку под 2%

Москва, 19 декабря. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в четверг рассказал о возможности предоставить жителям Зауралья ипотеку под 2%.

Путин, говоря о льготной программе ипотеки, заявил, что такую систему возможно внедрить в Зауралье, но необходимо посмотреть, как эта программа будет функционировать на Дальнем Востоке.