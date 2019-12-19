Путин заявил, что Россия заинтересована в транзите с Украиной

Москва, 19 декабря. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва заинтересована в сохранении транзита российского газа через Украину. Он подчеркнул, что транзит возможен при функционировании альтернативных маршрутов поставок газа, вроде газопроводов «Северный поток», «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

«Мы будем сохранять транзит. Вопрос в объемах и сроках. Мы не собираемся заключать договор, чтобы потом его прекратить. Мы в этом сами заинтересованы. Это удобный маршрут», — пояснил Путин, выступая на большой пресс-конференции по итогам года.

Глава государства отметил, что украинский транзит длиннее российских газопроводов в Европу и поэтому дороже. Однако, несмотря на это, он все еще выглядит привлекательным для Москвы.

Российский лидер также предложил Украине договориться о прямых поставках газа со скидкой в 20%. В настоящее время соседняя страна покупает российский газ у европейских перекупщиков, что приводит не только к необоснованным расходам бюджета, но и к росту тарифов.

«У нас нет желания обострять ситуацию в энергетики и использовать ее для давления на Украину. Мы заинтересованы, чтобы Украина получала газ», — добавил Путин.

Отметим, что действующий контракт по транзиту газа заканчивается в этом году, а стороны пока не договорились о его продлении. Киев требует подписать договор на 10 лет и гарантировать определенные объемы поставок. Москва настаивает на отзыве всех исков к «Газпрому» и отмене антимонопольного штрафа Украины.