 Путин назвал чушью обоснование Стокгольмского арбитража по иску Украины

Москва, 19 декабря. Президент РФ Владимир Путин назвал чушью обоснование Стокгольмского арбитража, который оштрафовал Россию по газовому иску Украины.

«Я убежден, что это решение Стокгольмского арбитражного суда носит политический характер. Одно из обоснований решения — в связи с тяжелым экономическим положением на Украине. Ну чушь какая-то!» — отметил российский лидер, выступая на большой пресс-конференции по итогам года.

Напомним, что ранее Стокгольмский арбитражный суд ранее удовлетворил иск по газовым претензиям Украины к России на 3 млрд долларов, однако Москва это решение обжаловала. Несмотря на это Киев запустил процесс по аресту активов «Газпрома» за рубежом в счет невыплаченного долга.