Путин усомнился, что правление Трампа в США заканчивается

Москва, 19 декабря. В США продолжается внутриполитическая борьба между демократами и республиканцами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции.

«Я не уверен, что правление Трампа заканчивается. То, что происходит сейчас, — это продолжение внутриполитической борьбы между демократами и республиканцами», — заявил президент РФ, отметив, что для процедуры импичмента еще необходимо пройти сенат.

Путин усомнился, что в США захотят отстранять Трампа по надуманным причинам.

«Решения по России принимаются людьми, которые не несут ответственность, это будет сказываться на уровне наших отношений. Мы знаем, что США будут сдерживать Россию с помощью таких решений. Мы будем поступать зеркальным образом. Ничего хорошего в этом нет», — подчеркнул глава государства.

Российский лидер также отметил, что Вашингтон хочет помочь сохранить Украине транзит газа, но РФ придерживается этой же задачи.

«Лучше бы денег Украине дали. Дают гарантии на возможный кредит… Другие западники требуют, чтобы кругляк разрешили вывозить. От Карпат скоро ничего не останется — голые скалы… Теперь вот другие требуют земли распродавать. Для украинцев земля имеет сакральное значение. Я знаю это… Мы заинтересованы в сотрудничестве с США независимо от того, кто находится в Белом доме», — резюмировал он.

Ранее американские сенаторы направили официальное письмо швейцарско-голландской компании Allseas, которая работает над прокладкой подводных деталей «Северного потока — 2», в котором предупредили о санкциях при продолжении работ в рамках проекта.