Челябинские казаки построят храм своими силами

В Челябинской области, в поселке Точильный Ашинского района, силами казаков ХКО «Хутор Ашинский» начнется строительство Храма Архистратига Божия Михаила.

Казачье общество «Хутор Ашинский» было создано летом этого года. На данный момент в его состав входят более 50 казаков.

«Основные задачи казачьего общества — это культурное, духовное и нравственное воспитание казаков; возрождение, сохранение и развитие исторических, культурных традиций. Несение государственной и иной службы. Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи, культурно-массовой и спортивной работе. Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по охране общественного порядка, в том числе охране школ, детских садов, парков и других муниципальных объектов», — рассказал атаман Олег Чистяков.

Своими силами и на собственные средства уже в следующем году казаки построят Храм Архистратига Божия Михаила. Рядом с будущей постройкой находится заброшенная школа-интернат, которая также будет отремонтирована и восстановлена силами казачьего общества.

«У нас в районе есть поселок Точильный, население в нем очень маленькое — около 100 человек. Там была школа-интернат, ее закрыли. Мы хотим ее восстановить. Она сама еще существует, но требует серьезного ремонта. Администрация города отдает эту школу казачьему обществу: на этом большое спасибо главе муниципального района Владимиру Лукьянову. Финансовой помощи, конечно, оказать не могут, поэтому будем делать своими силами — за счет казаков, которые у нас в обществе находятся», — пояснил Олег.

В казачьем обществе есть окормляющий священник. Он предлагает мероприятия со своей стороны. Строительство храма — одна из его инициатив. Однако на этом у казаков планы не заканчиваются.

«Строительство храма — это первоочередное. В планах у нас также проведение мероприятий по пейнтболу, организация слетов, проведение спортивных мероприятий, в частности по спортивному ориентированию среди школ и организаций района, проведения мероприятий по военной подготовке, организация конной езды, обучение владением шашкой, подготовка турпоходов и многое другое. Очень много запланировано мероприятий. В месяц [будут проходить] несколько мероприятий», – поделился планами атаман.

Казаком может стать любой желающий, достигший 18-летнего возраста. По истечении испытательного срока коллектив решает оставить его или нет.

«Казаки всегда по роду деятельности своей охраняли границы Отечества, охраняли свои хутора, семьи и селения. Они всегда с народом. И всегда готовы выступить на охрану Российского государства, как это было не раз во многовековой истории казачества», — напомнил собеседник ФАН.

На сегодняшний день молодым обществом посажено 20 гектар саженцев сосны. А на месте вырубленных деревьев казаки начнут строительство собственного поселка.