Эксперт оценил новый порядок легализации авто с гнилыми номерами

Правительство России установило новый порядок легализации авто со сгнившими или заржавевшими идентификационными номерами кузова и рамы. Новая процедура идентификации номерных знаков нужна, так как многие российские автомобилисты сталкиваются с такой проблемой, заявил директор Национального общественного центра безопасности движения, автоэксперт Сергей Канаев.

Согласно постановлению, которое оказалось в распоряжении «Коммерсанта», если сотрудник ГИБДД не может идентифицировать машину по серийному номеру кузова, то владелец автомобиля должен сделать дубликат за свой счет.

Вначале необходимо установить на кузов и раму специальные пломбы и печати, чтобы исключить риск мошенничества. В дальнейшем документы направляются в ОВД, а автомобиль — в экспертно-криминалистический центр. После этих шагов автовладельцу следует обратиться в орган по сертификации, чтобы нанести номер. Стоимость услуги будет составлять 5 –20 тыс. рублей.

В МВД поясняют, что российские власти опираются на опыт Белоруссии и Нидерландов, где уже существует подобный порядок замены номеров.

Соответствующий законопроект вступит в силу с 1 января. Специалисты утверждают, что сотрудникам ГИБДД приходится каждый год регистрировать 8 –10 тыс. случаев, когда номер автомобиля невозможно прочитать из-за ржавчины.

Как отмечает Сергей Канаев, многие автовладельцы действительно испытают трудности регистрации, сталкиваясь со сгнившими серийными номерами на своем авто. По его словам, такая инициатива необходима, чтобы хоть как-то легализовать эти автомобили.

«Речь идет о нечитаемых идентификационных номерах на старых автомобилях, которые еще эксплуатируются, – объяснил Канаев в комментарии Федеральному агентству новостей. Тот факт, что на сегодня хоть какой-то порядок вводится, это, конечно, плюс. Если идентификационный номер не читается, тогда запрещена регистрация автомобиля. Это сделано по той причине, что таких автомобилей множество и их нужно как-то легализовать. Но сама процедура очень сложная. Был взят за основу не самый лучший международный опыт, хотя что-то нужно делать в этом вопросе».

Самым лучшим способом при работе со сгнившими номерами является применение инфракрасных спектрометров, рассказывает эксперт.

«Они используются во многих странах. У нас может быть проблема со спектрометрами из-за их большой цены. Чтобы оснастить все регистрационные пункты ГИБДД этими приборами, понадобится не один миллиард рублей, однако сделать это было бы все равно правильно. Эти приборы могут без всяких проволочек считывать любой нечитаемый номер кузова или рамы. Поэтому это самый эффективный способ идентификации сгнивших или проржавевших номеров», — добавил собеседник ФАН.

До этого в ГИБДД рассказали, что в России может появиться легальная система приобретения «красивых» автомобильных номеров. Соответствующую идею одобрили в МВД и Минэкономики. Предполагается, что «красивые автономера» будут выдаваться через портал Госуслуг или посредством аукциона. Федерация автовладельцев России уже поддержала данную инициативу. В ФАР заявили, что организация уже около семи лет выступает с аналогичным предложением.