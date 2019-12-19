Москва, 19 декабря. Владимир Ленин был не государственным деятелем, а революционером, и связал будущее государства с будущим своей партии. На это указал президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции с представителями СМИ.

Российский лидер напомнил, что Ленин в свое время фактически предложил конфедерацию, что привело к привязке этносов к конкретным территориям и дало им право выхода из состава России.

«Но даже территории были нарезаны так, что не соответствовали традиционным местам проживания народов, возникли болевые точки. 200 таких болевых точек, стоит только отпустить, мало не покажется», — заметил он.

Путин уточнил, что Причерноморье и многие другие регионы были переданы Украине, хотя являлись исконно русскими территориями.

Глава государства объяснил, что большевики связали будущее страны с будущим собственной партии, и когда она начала разваливаться — «за ней посыпалась» страна. Путин признался, что с наследием вождя пролетариата современным властям приходится «разбираться»

«Это все наследие Ленина, теперь мы разбираемся. Они связали будущее страны со своей партией, потом это кочевало по законам. Как только партия начала рассыпаться, начала рассыпаться и страна», — сказал он.

Ранее Путин выразил мнение, что Ленин «заложил мину» под тысячелетнюю государственность России.

Большая пресс-конференция президента России проходит в Центре международной торговли в Москве. В этом году на нее было аккредитовано рекордное количество представителей СМИ — 1895 человек, почти на 200 больше, чем в 2018 году.