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Путин рассказал, как участники Минских соглашений «взяли его за горло»

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Путин рассказал, как участники Минских соглашений «взяли его за горло»

Москва, 19 декабря. Представлявший Украину в Минских соглашениях экс-президент Петр Порошенко настаивал, чтобы под этим документом стояли подписи руководители ЛНР и ДНР, заявил президент РФ Владимир Путин

«Они (руководители «нормандской четверки») просто за горло меня взяли там втроем. Но руководители ЛНР и ДНР отказывались, но мы их уговорили. То есть Украина сама признала, что такая власть там есть. Там были выборы. И, наконец, в Минских соглашениях прописано то, на что могут рассчитывать эти республики. Есть пункт о выводе наемников и иностранных войск. Границу должны закрыть на второй день после выборов и после того, как эти республики получат свои права», — подчеркнул он.

Кроме того, Путин указал на то, что в Донбассе нет иностранных войск. Там есть народная милиция. У них есть своя техника.

«Да, там есть наемники. Есть французы, немцы. Но самая главная проблема в том, чтобы решать вопрос в диалоге с людьми», — подчеркнул он.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что конфликт на юго-востоке Украины нельзя решать силовым путем и в связи с этим напомнил вспомнил известную на юго-востоке Украины поговорку. 

«Донбасс порожняк не гонит», — сказал президент.

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