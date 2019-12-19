.Онищенко прокомментировал предложения Путина по развитию медицины

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста во время 15-й ежегодной большой пресс-конференции, заявил о выделении дополнительных средств на медицину в размере 550 миллиардов рублей.

«Я бы хотел рассказать о мероприятиях, которые мы выработали в области первичного звена здравоохранения. Мы договорились выделить дополнительно к текущим расходам на медицину и дополнительно к тому, что предусмотрено в национальном проекте «Здравоохранение», 550 миллиардов рублей. Деньги в основном пойдут на приведение в порядок основных фондов, приобретение техники и транспорта. Предлагается привести в нормативное состояние или построить 10 тысяч медучреждений, приобрести 37 тысяч транспортных средств и до 10 тысяч единиц различного оборудования», – рассказал президент.

Также он отметил, что очень рассчитывает на то, что в достаточно короткий промежуток времени России удастся реализовать все эти планы, и люди обязательно почувствуют позитивные изменения. В национальных проектах тоже есть деньги на первичное звено, но основные средства в основном идут на борьбу с онкологией. Президент выразил надежду на то, что и в этом плане страна добьется положительного результата. Уже имеются определенные достижения в области борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, существенно сократилась детская смертность. И по всем этим направлениям будет продолжаться кропотливая работа.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал корреспонденту Федерального агентства новостей заявления российского лидера по вопросам развития медицины. В частности, сумму, озвученную Путиным на строительство новых больниц и ремонт уже существующих медучреждений.

«Эта сумма пойдет на совершенно четкие цели. Это так называемые инфраструктурные деньги... Есть такой индикатив Всемирной организации здравоохранения: оптимальным уровнем финансирования здравоохранения в любой стране является 6 – 7% ВВП. И впервые в национальном проекте написано, что мы доведем до четырех за счет бюджета, а за счет других источников – до пяти. И такой конкретный индикатив на конкретные цели впервые звучит в государственных планах. Такую политическую смелость я бы оценил», – пояснил Онищенко.

Депутат уверен, что можно найти ещё 550 миллиардов, даже триллион, и считает, что проблема не в этом, а в том, куда направлять деньги. Нужны конкретные проекты, нужны готовые решения, нужны продуманные схемы: что строить, где строить и как строить. Безусловно, надо повышать расходы на медицины, но выделять деньги нужно под конкретные проекты, считает Онищенко.

Но больше всего эксперта порадовали слова президента о необходимости справедливой оплаты труда врачей.

«Первое, что надо сделать, – избавиться от несправедливой дифференциации в зарплатах врачей. Сделать единую базовую ставку по всей стране», – предложил Путин.

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Депутат Госдумы считает, что это приведет к существенным положительным изменениям в медицинской отрасли.

«Президент говорит о фиксированной ставке и о фиксированных объемах дополнительных выплат, то есть это, по существу, возвращение к советской системе. Когда я начал работать врачом после института, у меня была ставка 120 рублей. И она была на Чукотке такая же. Не так, как у нас сегодня в Москве 110 тысяч, а в Московской области и до 60-ти не дотягивает. Такой же врач работает, может, даже еще и лучше по квалификации, по опыту... А страна одна. Так вот, фиксированная ставка – это железно правильно и дополнительные выплаты. Живешь на Севере – тебе проценты будут начисляться, как мы раньше говорили, «за дикость», за отсутствие инфраструктуры... Это для меня самое важное в выступлении президента. И уже не сможет тот или иной губернатор отделаться какой-нибудь мизерной надбавкой по выгодным для себя подсчетам», – рассказал бывший главный санитарный врач России.

Предложение Путина, по словам Онищенко, восхитило его и привело в состояние большого душевного подъема.