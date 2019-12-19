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Зеленский назначил бывшего представителя в России послом в США

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Зеленский назначил бывшего представителя в России послом в США

Москва, 19 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский назначил послом в США Владимира Ельченко. До этого дипломат занимал пост бывшего постоянного представителя страны при ООН и по совместительству был послом в Ямайке.

Двумя указами глава государства освободил его от прежней должности и назначил на новую.

«Назначить Владимира Ельченко чрезвычайным и полномочным послом Украины в США»,  — говорится в указе, обнародованном 18 декабря.

Отмечается, что должность представителя Киева в Вашингтоне оставалась вакантной с момента увольнения Валерия Чалого в июле 2019 года.

Ельченко начал работу дипломатом еще в советское время. В 1990-е годы был постоянным представителем Украины при ООН. Затем занимал посты посла в Австрии и постпреда Украины при международных организациях в Вене. С 2010 по 2015 годы работал послом страны в России, передают «Известия».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки (СВР). На этот пост президент Украины назначил бывшего заместителя руководителя ведомства Валерия Евдокимова. 

До этого Зеленский уволил с должности главы СВР Владислава Бухарева. Он получил должность первого заместителя главы Службы безопасности Украины (СБУ), начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Источник: «Известия»
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