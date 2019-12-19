Путин заверил, что программы льготных авиаперелетов на Дальний Восток сохранятся

Москва, 19 декабря. Президент России Владимир Путин пообещал, что никто не будет отменять плоские тарифы на авиабилеты на Дальний Восток. По слова главы государства, у «Аэрофлота» есть резервы на эту программу.

Журналистка на большой пресс-конференции в четверг сообщила главе государства, что руководство «Аэрофлота» не исключило, что отменит плоские тарифы на авиабилеты на Дальний Восток.

«Что касается билетов, плоских тарифов, никто их не собирается отменять. «Аэрофлот» просто нагнетает, выдавливая из правительства деньги на организацию эти полетов. Мы их будем делать и дальше», — сказал глава российского государства.

По словам президента России, эта программа расширяется не только за счет Дальнего Востока, но и других регионов страны.

Говоря о возможностях «Аэрофлота», Путин заверил, что у авиакомпании есть резервы для субсидирования льготных тарифов на билеты.

Глава государства добавил, что в целом необходимо добиваться роста дохода россиян, снижения издержек при перевозках, и, таким образом, «снижать стоимость билетов».