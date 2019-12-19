Путин назвал решение WADA по РФ не соответствующим здравому смыслу

Москва, 19 декабря. Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России является не только несправедливым, но и не соответствующим здравому смыслу и праву. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста во время большой пресс-конференции.

«Я считаю, что это не только несправедливое, но и не соответствующее здравому смыслу и праву решение. Что касается допинга, то решения, связанные с допингом, были приняты в отношении участия наших спортсменов под нейтральным флагом на прошлой Олимпиаде. Теперь за то же самое — еще раз. Ни в одной правовой системе мира ничего подобного никогда не было в истории человечества, и, надеюсь, никогда не будет», — сказал Владимир Путин.

Также российский лидер отметил, что любое наказание должно быть индивидуальным: если кто-то в чем-то конкретно уличен, то тогда оно совершенно естественно и справедливо.

«Но если у нас подавляющее большинство спортсменов являются чистыми, как можно за действия кого бы ни было налагать санкции на них? У нас девочки в фигурном катании выступают совсем молодые, еще дети почти. Какое к допингу отношение имеют? Да никакого. Но они прыгают четыре оборота — этого никто не делает пока, ну, почти никто в женском фигурном катании. Но, вот, их можно (…) со льда убрать в фигурном катании таким образом. Зачем? Разве это пойдет на пользу развитию мирового спорта? Я думаю, что нет», — отметил российский лидер.

Владимир Путин напомнил, что решение WADA в отношении России противоречит Олимпийской хартии, так как команда страны имеет право выступать под своим флагом, если нет фактических претензий к действующему олимпийскому комитету.

«Разбирайтесь с конкретными людьми. Мы, конечно, будем в этом помогать и содействовать этому. Мы все делаем для того, чтобы российский спорт был чистыми. Кстати говоря, РУСАДА формировалось в тесном контакте с коллегами из WADA, и даже руководителя выбирали по их рекомендации. Мне кажется, все, что я сказал, дает все основания полагать, что решение, к сожалению, опять носит скорее какой-то политический оттенок», — резюмировал Владимир Путин.

Ранее, 9 декабря, исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) на четыре года лишил Россию права участвовать в крупных международных стартах, включая Олимпиады и чемпионаты мира. РУСАДА признали не соответствующим антидопинговому кодексу. Выступить на Олимпийских играх в Токио и Паралимпиаде смогут только «чистые» российские спортсмены под нейтральным флагом.

Напомним, 19 декабря в Центре международной торговли в Москве проходит большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Аккредитацию получили 1895 человек — это почти на 200 сотрудников СМИ — больше, чем в 2018 году. При этом в прошлом году был поставлен рекорд по числу аккредитовавшихся.

Первая большая пресс-конференция состоялась 18 июля 2001 года. Тогда на встречу с президентом пришли около 400 журналистов. С тех пор число сотрудников СМИ на мероприятии увеличилось в разы.