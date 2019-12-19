Путин призвал повысить прозрачность сферы утилизации отходов

Москва, 19 декабря. Президент РФ Владимир Путин, выступая на большой пресс-конференции по итогам года, призвал повысить прозрачность сферы утилизации отходов.

По словам главы государства, в России ежегодно генерируется 70 млн тонн мусора. При этом система утилизации отходов создается только сейчас — ни в Советском Союзе, ни в новой России ее не было.

На сегодняшний день российские власти уже создали федерального оператора и более 200 региональных операторов для решения этой проблемы. Однако необходима прозрачность системы, чтобы люди четко понимали, за что они платят деньги.

«Люди должны понимать, за что они платят. Прозрачно нужно делать. Нужно развивать отрасль с точки зрения предприятий по переработке, объяснять, как они будут работать. Если мы воспользуемся новейшими технологии, проблем не будет», — отметил Путин.

При этом президент призвал общественные организации и гражданских активистов контролировать данный процесс. Российский лидер выразил уверенность, что вместе россияне смогут решить эту задачу.