Путин шуткой ответил на вопрос о причине редких визитов на Камчатку

Москва, 19 декабря. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции шуткой ответил, почему он давно не был с рабочим визитом на Камчатке.

Журналистка поинтересовалась, не связано ли с дороговизной билетов на Камчатку то, что глава государства давно не был в регионе. Путин подчеркнул, что с ценой на авиаперелет это никак не связано, при этом, отметил глава России, он входит в число льготников.