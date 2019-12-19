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Путин шуткой ответил на вопрос о причине редких визитов на Камчатку

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Путин шуткой ответил на вопрос о причине редких визитов на Камчатку

Москва, 19 декабря. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции шуткой ответил, почему он давно не был с рабочим визитом на Камчатке.

Журналистка поинтересовалась, не связано ли с дороговизной билетов на Камчатку то, что глава государства давно не был в регионе.  Путин подчеркнул, что с ценой на авиаперелет это никак не связано, при этом, отметил глава России, он входит в число льготников.

«Это не связано со стоимостью билетов на Камчатку, потому что я попадаю в льготные категории, обратите внимание. Дело в том, что не складывалось пока, вопросов там острых много», — сказал российский лидер.

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