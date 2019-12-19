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«Крылья» планируют сохранить Соболева и Зиньковского до конца сезона

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«Крылья» планируют сохранить Соболева и Зиньковского до конца сезона

Самара, 19 декабря. По информации Федерального агентства новостей, самарские «Крылья Советов» планирую удержать в команде двух лидеров атаки — Александра Соболева и Антона Зиньковского.

Клуб хочет сохранить нападающего Александра Соболева и полузащитника Антона Зиньковского. Отмечается, что в случае с форвардом это будет сделать сложнее из-за интереса к нему со стороны большого количества клубов.

Ранее сообщалось, что обоих футболистов может приобрести «Локомотив», который готов заплатить за игроков 3,5 миллиона евро. На счету Соболева 10 голов и 3 голевых передачи в 18 матчах РПЛ. Зиньковский отметился 6 результативными пасами в 18 встречах чемпионата.

Ранее сообщалось, что Соболев рассчитывает продолжить карьеру в европейском клубе и готов остаться в самарском клубе до лета.

Источник: Федеральное агентство новостей
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