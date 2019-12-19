Путин заявил о значительном прогрессе в сельском хозяйстве России

Москва, 19 декабря. Те, кто считают, что современная Россия живет исключительно на ресурсах, созданных в Советском Союзе, сильно ошибаются. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

Глава государства прокомментировал существующие критические мнения относительно сектора национальной экономики страны.

«Критика — всегда неплохо, всегда заставляет задуматься о теме, которая поднимается», — отметил он.

Путин согласился с тем, что современное государство использует ресурсы, созданные в советский период, и выразил благодарность предшественникам, создавшим СССР.

При этом российский лидер обратил внимание на достижения России, среди которых создание 75% производственных мощностей в перерабатывающей промышленности, созданных с 2000 года, строительство трех новых аэропортов, введение 45 новых транспортных полос, модернизация 12 вокзалов.

Особо президент отметил значительный прогресс в отрасли сельского хозяйства. Путин напомнил, что Советский Союз «всегда был покупателем зерновых».

«Сейчас Россия — самый крупный поставщик зерновых на мировой рынок», — подчеркнул он.

Президент указал на то, что страна смогла выйти на уровень производства пшеницы, позволяющий занять лидирующую позицию по ее экспорту, и отметил, что государство на внешнем рынке сельхоз продукции заработало 24 миллиарда долларов.

«Те кто считают, что мы живем исключительно на оставшихся от прошлых поколений мощностях, сильно ошибаются», — резюмировал Путин.

Разговор главы государства с представителями СМИ проходит в столичном Центре международной торговли. Фактически он завершает уходящий политический год. Текущая пресс-конференция является для Путина 15-й по счету.