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Навальный провалился на интервью, скандируя лозунги о «прекрасном будущем» России

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Навальный провалился на интервью, скандируя лозунги о «прекрасном будущем» России

Москва, 19 декабря. Скандальный блогер Алексей Навальный кичится своими лозунгами о прекрасном будущем России, при этом не имеет никаких идей и плана работы.

Бывший юрист «Фонда борьбы с коррупцией» (организация признана иностранным агентом) Виталий Серуканов и продюсер RT Митя Леонтьев в программе «Прекрасная Россия бу-бу-бу» обсудили недавно вышедшее интервью Навального основателю The Bell Елизавете Осетинской.  Ведущие заметили, что блогер «плавал», терялся и срывался, когда ему задавали простые вопросы и просили поделиться своими идеями, как сделать ту или иную сферы жизни россиян лучше.

В «Прекрасной России бу-бу-бу» прозвучало, что для основателя ФБК хамское поведение при общении с журналистами, задающими «неудобные вопросы», — классика. По мнению ведущих, очень легко указывать на проблемы, но «очень сложно предлагать решения».

Когда у скандалиста напрямую спросили, как он видит проблемы «частных судов» и как сделать так, чтобы люди стали честнее, ничего конструктивного от Навального не последовало. Блогер утверждает, что люди никогда не были «честнее», даже в 90-х, хотя в то время было больше всего свободы. Такие же высказывания можно было услышать от основателя ФБК по всем заданным Осетинской темам, указали ведущие.

Навальный провалился на интервью, скандируя лозунги о «прекрасном будущем» России

Вспомнили также обещания Навального во время его «президентской кампании» 2017 года, когда сторонники блогера ждали экономическую реформу. Однако она разочаровала навальнят.

«Анонсировали, что она в августе появится. С горем пополам где-то на коленочке она появилась в декабре. Собственно говоря, сторонники во время псевдоизбирательной кампании так и не увидели ее», — цитирует «Политика сегодня» ведущих.

Ведущий привел в пример эпизод с требованием блогера поднять МРОТ — сначала сторонники Навального обрадовались такой инициативе, но потом появился вопрос — за чей счет повышать МРОТ. Примечательно, что обозначенный МРОТ в 25 тыс. рублей сам Навальный не платил своим сотрудникам в 2017 году, о чем писали Telegram-каналы.

Навальный провалился на интервью, скандируя лозунги о «прекрасном будущем» России

Навальный обожает хвалить себя и говорить, какой станет Россия, когда он придет к власти — суды будут честными, полиция — гуманной, но как только блогеру задают вопрос о конкретных шагах для реализации цели, он мгновенно уходит от ответа.

Осетинская обсудила с Навальным много вопросов, в том числе профсоюзы и использование труда мигрантов. Блогер вновь поднял вопрос о визах для въезжающих в РФ из Средней Азии рабочих. По его мнению, это позволит решить проблему, однако дать четкий ответ на вопрос о компенсировании неизбежных потерь бизнеса в этой ситуации не смог, сказав лишь, что сделает «все нормально, когда придет к власти». Потом основатель ФБК сорвался на журналистку и обвинил ее в непонимании его высокой цели. Судя по всему, группа поддержки Навального в разы сократилась после интервью, где он показал себя как несдержанным популистом.

Источник: Политика сегодня
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