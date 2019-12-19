Навальный провалился на интервью, скандируя лозунги о «прекрасном будущем» России

Москва, 19 декабря. Скандальный блогер Алексей Навальный кичится своими лозунгами о прекрасном будущем России, при этом не имеет никаких идей и плана работы.

Бывший юрист «Фонда борьбы с коррупцией» (организация признана иностранным агентом) Виталий Серуканов и продюсер RT Митя Леонтьев в программе «Прекрасная Россия бу-бу-бу» обсудили недавно вышедшее интервью Навального основателю The Bell Елизавете Осетинской. Ведущие заметили, что блогер «плавал», терялся и срывался, когда ему задавали простые вопросы и просили поделиться своими идеями, как сделать ту или иную сферы жизни россиян лучше.

В «Прекрасной России бу-бу-бу» прозвучало, что для основателя ФБК хамское поведение при общении с журналистами, задающими «неудобные вопросы», — классика. По мнению ведущих, очень легко указывать на проблемы, но «очень сложно предлагать решения».

Когда у скандалиста напрямую спросили, как он видит проблемы «частных судов» и как сделать так, чтобы люди стали честнее, ничего конструктивного от Навального не последовало. Блогер утверждает, что люди никогда не были «честнее», даже в 90-х, хотя в то время было больше всего свободы. Такие же высказывания можно было услышать от основателя ФБК по всем заданным Осетинской темам, указали ведущие.

Вспомнили также обещания Навального во время его «президентской кампании» 2017 года, когда сторонники блогера ждали экономическую реформу. Однако она разочаровала навальнят.

«Анонсировали, что она в августе появится. С горем пополам где-то на коленочке она появилась в декабре. Собственно говоря, сторонники во время псевдоизбирательной кампании так и не увидели ее», — цитирует «Политика сегодня» ведущих.

Ведущий привел в пример эпизод с требованием блогера поднять МРОТ — сначала сторонники Навального обрадовались такой инициативе, но потом появился вопрос — за чей счет повышать МРОТ. Примечательно, что обозначенный МРОТ в 25 тыс. рублей сам Навальный не платил своим сотрудникам в 2017 году, о чем писали Telegram-каналы.

Навальный обожает хвалить себя и говорить, какой станет Россия, когда он придет к власти — суды будут честными, полиция — гуманной, но как только блогеру задают вопрос о конкретных шагах для реализации цели, он мгновенно уходит от ответа.

Осетинская обсудила с Навальным много вопросов, в том числе профсоюзы и использование труда мигрантов. Блогер вновь поднял вопрос о визах для въезжающих в РФ из Средней Азии рабочих. По его мнению, это позволит решить проблему, однако дать четкий ответ на вопрос о компенсировании неизбежных потерь бизнеса в этой ситуации не смог, сказав лишь, что сделает «все нормально, когда придет к власти». Потом основатель ФБК сорвался на журналистку и обвинил ее в непонимании его высокой цели. Судя по всему, группа поддержки Навального в разы сократилась после интервью, где он показал себя как несдержанным популистом.