Журналист из Астрахани хочет рассказать Путину о беде на Волге

Москва, 19 декабря. Журналист из астраханского издания «Волга» Сергей Попов и его коллеги попробуют привлечь внимание президента Владимира Путина к проблемам паводков на Волге. Вместе они поднимут на пресс-конференции слово «Астрахань» на плакате, рассказал он в разговоре с Федеральным агентством новостей.

«Самая главная проблема у нас — это паводок, — поделился коллега из Астрахани. — Паводок в последние годы критически низкий, дело дошло до того, что у нас 30% населения Астраханской области осталось в этом году без воды, в бочках подвозили. Это при том, что мы находимся на великой русской реке, но она заканчивается в Волгограде, и дальше регулирование происходит в стиле «хочу — не хочу». Даст Волжская ГЭС воду — будет вода, не даст — не будет. Паводок бывает когда угодно, но только не тогда, когда рыбе нужно нереститься. Миллионы мальков погибли в этом году из-за этого. Паводок был и в конце лета. Сейчас, в декабре, вода разлилась как весной, но зачем она нам сейчас нужна?»

По словам Сергея, раньше этот вопрос регулировало государство, а сейчас — частный сектор энергетики.

«Это самый больной вопрос, который мы никак не можем решить, а от этого зависят жизнь всего населения Астраханской области», — сказал журналист.

Он и ранее дважды задавал вопрос президенту на прошлых пресс-конференциях — в 2002 и 2013 годах. Попов надеется на такой шанс и в четверг, 19 декабря.