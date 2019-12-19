Никто не знает настоящих причин изменения климата на Земле, заявил Путин

Москва, 19 декабря. Никто не знает настоящих причин глобального изменения климата на Земле, заявил президент РФ Владимир Путин.
По его мнению, сейчас невозможно точно подсчитать, как человечество влияет на климат, ничего не делать нельзя.
«Россия присоединилась к Парижскому соглашению о климате, но наша страна не относится к числу лидеров по выбросам. Лидеры — США и Китай, затем ЕС», — добавил он.
При этом глава государства подчеркнул, что Россия не относится к числу самых крупных эмитентов по выбросам в атмосферу.
«Есть разные подсчеты. У России (выбросы составляют примерно) с 6%, у Индии – 5%. В Парижском соглашении поставлена задача не допустить роста температуры на 1,5%», — напомнил Путин.
Президент обратил внимание, что истинная причина изменения климата неизвестна, это может быть связано и с глобальными процессами во Вселенной.
«Мы должны принимать максимальные усилия, чтобы климат драматически не менялся.Для России темпы роста температур выше, чем на планете в 2,5 раза. У нас есть целые города за Полярным кругом, если вечная мерзлота начнет таять, вы представляете, какими серьезными будут последствия», — заключил он.