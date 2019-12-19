Первые пассажиры поездов до Крыма получат памятные подарки

Москва, 19 декабря. Пассажиры первых поездов из Санкт-Петербурга и Москвы до Крыма, которые проедут по мосту через Керченский пролив, получат памятные подарки — фирменные подстаканники «Таврия». Об этом сообщили в операторе поездов компании «Гранд Сервис Экспресс».

В последующих поездах подстаканники уже нельзя будет забрать с собой.

«Первые пассажиры первого поезда из Санкт-Петербурга и первые пассажиры первого поезда из Москвы получат фирменные подстаканники в подарок», — говорится в сообщении оператора составов.

Ранее компания «Гранд Сервис Экспресс» была выбрана оператором поездов, следующих в Крым с материковой части России. Эти составы будут называться «Таврия».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что первый поезд в Крым отправится 23 декабря из Санкт-Петербурга и проследует до Севастополя, а 24 числа отправится из Москвы, его конечной точкой будет Симферополь.

Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым с материковой частью России, открыли в мае 2018 года. Президент РФ Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии запуска автомобильной части моста. Крымский мост является самым длинным в России, его протяженность составляет 19 километров.

Железнодорожная часть моста на данный момент находится в стадии тестирования, инженеры проверяют работу автоматики на станциях.