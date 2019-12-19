Журналистов интересует отношение Путина к Telegram

Москва, 19 декабря. Журналист, автор Telegram-канала из Великого Новгорода Сергей Корнев намерен спросить президента РФ Владимира Путина о его отношении к мессенджеру Telegram. Об этом он рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей еще перед началом пресс-конференции.

«Telegram на сегодняшний день стал намного интереснее и популярнее, чем традиционные СМИ, — убежден журналист. — Но Роскомнадзор его запрещает. Тем не менее всем известно, что министры, чиновники, сотрудники администрации президента активно пользуются Telegram и узнают все новости именно там».

Добавим, в этом году на пресс-конференцию аккредитованы 1895 журналистов. Среди них представители федеральных, региональных, а также зарубежных СМИ.