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Журналистов интересует отношение Путина к Telegram

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Путина спросят про отношение к Telegram

Москва, 19 декабря. Журналист, автор Telegram-канала из Великого Новгорода Сергей Корнев намерен спросить президента РФ Владимира Путина о его отношении к мессенджеру Telegram. Об этом он рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей еще перед началом пресс-конференции. 

«Telegram на сегодняшний день стал намного интереснее и популярнее, чем традиционные СМИ, — убежден журналист. — Но Роскомнадзор его запрещает. Тем не менее всем известно, что министры, чиновники, сотрудники администрации президента активно пользуются Telegram и узнают все новости именно там».

Путина спросят про отношение к Telegram

Добавим, в этом году на пресс-конференцию аккредитованы 1895 журналистов. Среди них представители федеральных, региональных, а также зарубежных СМИ.

Источник: Федеральное агентства новостей
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