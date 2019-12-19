На ВДНХ установили елку в стиле 50-х

Москва, 19 декабря. Новогоднюю елку в ретро-стиле 50-х установили на ВДНХ. Атмосферу праздника дополняют световые композиции и скульптуры стилизованные под одуванчики, колонны и арки.

Новогодние украшения красуются теперь на месте клумб и газонов. На площади Промышленности «высадили» целое поле светлячков. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Стилистика новогоднего оформления посвящена нескольким эпохам.

Украсить хвойную красавицу в стилистке 1950-х решили потому, что именно тогда появилась традиция наряжать главный атрибут Нового года. Все инсталляции будут сохранены до конца зимы.

Кроме того, на территории ВДНХ представлены еще 13 искусственных елей с уникальным оформлением. В парке оборудовали «Аллею волшебства», которая представлена большим количеством ажурных арок перед павильоном «Центральный».

Ранее сообщалось, что Роскачество дало советы по выбору качественной и безопасной новогодней елки, передает Deita.ru.