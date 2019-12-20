Чаплин обвинил США в поклонении Сатане

Соединенные Штаты вмешиваются в дела православной веры: в Сенат конгресса США был внесен законопроект «О противодействии подрыву религиозной свободы на Украине со стороны России и вооруженных формирований под ее командованием». Подобные дискриминирующие формулировки недопустимы в законодательных актах «даже такого государства, как Североамериканские Штаты», заявил в интервью Федеральному агентству новостей протоиерей Всеволод Чаплин.

«Вы знаете, я много общался в том числе с представителями американского Конгресса, и меня всегда удивляла их непрошибаемая способность к двойному мышлению. Безнравственность там достигла той степени, что когда они видят двух черных кошек, то считают, что она из них белая — и даже не допускают ни тени сомнения в этом, поскольку генеральная линия истеблишмента заключается именно в том, чтобы эту вторую кошку считать белой», — сделал сравнение собеседник ФАН.

По его словам, в этом отношении ситуация в США сейчас хуже, чем была в СССР — политика двойных стандартов взята американцами на вооружение и активно используется ими уже много десятков лет. Однако придавать большого значения льющейся из-за океана критики религиозной политики России не стоит — Соединенные Штаты подвергают ей даже своих внешнеполитических союзников, таких как Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и Ирак.

«Уровень свободы в этих странах и на постсоветском пространстве несопоставим (имеется в виду широкое представительство почти всех традиционных конфессий на территории бывшего СССР. — Прим. ФАН), однако именно второй случай становится поводом для принятия неких квазиправовых решений Сенатом США. Показательно при этом, что они любят поговорить о том, что якобы происходит в Крыму и ДНР, но при этом совершенно упускают из виду вопиющие случаи захватов храмов на западе Украины», — возмущен собеседник ФАН.

Чаплин уверен, что эти, как и многие другие случаи нарушения религиозных свобод никоим образом не отображены в акте, который американские политики собираются внести на обсуждение в Сенат.

«Потому что это невыгодно внешней политике Госдепа, направленной на ведение гибридной войны против России, развязанной прежде всего американским истеблишментом и Демократической партией США, — продолжил протоирей. — Они почему-то считают, что вправе навязывать миру свою девиантную форму общественного устройства, отказывая при этом в праве таким странам, как наша, продвигать гораздо более справедливые формы правления».

Российские же граждане вполне могут основывать свои взгляды на устройстве общества на религиозном базисе и имеют не только право, но и обязанность развенчивать демократию как ложь и утопию, считает Чаплин.

«В США господствует зловерие, — уверен собеседник ФАН. — У них ложное восприятие Бога. Если они существуют вне православной веры, то, по сути, поклоняются не Христу, а чему-то иному, только имеющему лик Христа — возможно, даже Сатане. Эта болезнь поражает большое количество жителей Соединенных Штатов через ересь, поэтому в нашей внешней политике мы должны не вилять хвостом перед этой державой, а указать ей ее грехи, на основе которых она строит свою ошибочную модель общества».

Американцам нужно измениться, уверен протоирей. По его словам, США должны отказаться от манипулятивной псевдодемократии и принять нелегитимным такой институт, как Федеральная резервная система (ФРС).