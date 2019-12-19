Журналист из Болгарии рассказал ФАН, почему хочет похлопать Путина по спине

Москва, 19 декабря. В ожидании пресс-конференции президента России Владимира Путина журналисты поделились ожиданиями. Коллега из болгарского издания «Медиа мост» Борис Анзов рассказал Федеральному агентству новостей, что собирается похлопать Путина по спине.

«У нас есть такая традиция. На Новый год дети ходят по домам с такой палочкой — называется сурвачка — стучать по спинам домовладельцев и желать здоровья, счастья. Это как бы на удачу, — объяснил он. — А после того, как постучали, в ответ принято давать деньги. Я хотел бы постучать Владимиру Владимировичу по спине, пожелать ему здоровья, счастья, ну и в ответ, конечно, я не против, если он пару миллиардов дал нам на строительство газопровода «Балканский поток».