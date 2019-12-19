Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Журналист из Болгарии рассказал ФАН, почему хочет похлопать Путина по спине

39
0 Оставить комментарий

Журналист из Болгарии сказал ФАН, почему хочет ударить Путина по спине

Москва, 19 декабря. В ожидании пресс-конференции президента России Владимира Путина журналисты поделились ожиданиями. Коллега из болгарского издания «Медиа мост» Борис Анзов рассказал Федеральному агентству новостей, что собирается похлопать Путина по спине.

«У нас есть такая традиция. На Новый год дети ходят по домам с такой палочкой — называется сурвачка — стучать по спинам домовладельцев и желать здоровья, счастья. Это как бы на удачу, — объяснил он. — А после того, как постучали, в ответ принято давать деньги. Я хотел бы постучать Владимиру Владимировичу по спине, пожелать ему здоровья, счастья, ну и в ответ, конечно, я не против, если он пару миллиардов дал нам на строительство газопровода «Балканский поток».

Журналист из Болгарии сказал ФАН, почему хочет ударить Путина по спине

Журналист добавил, что надеется на отмену визового режима между Россией и Болгарией, а также между Россией и ЕС. 

«На мой взгляд, это будет благоприятно для среднего и малого бизнеса в России», — считает Анзов.

Источник: Федеральное агентство новостей
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров