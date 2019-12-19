Путин оценил ситуацию в Донбассе после парижского саммита

Москва, 19 декабря. РФ настораживает заявление украинского президента Владимира Зеленского о возможности пересмотра Минских соглашений. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции.

«Я всегда уклоняюсь от таких вопросов, считаю некорректным отвечать, давая характеристики коллегам. Я даже тем, кто ушел, никогда не давал характеристики. Поэтому будем давать историческим личностям, а не действующим. У кого-то есть преимущества, у кого-то минусы. Если они стали президентами, значит, незаурядные личности», — ответил Путин на вопрос о характеристике Зеленского.

Отвечая на вопрос по ситуации в Донбассе, российский лидер отметил, что «нет ничего, кроме Минских соглашений».

«Меня насторожило заявление Зеленского после Парижа, что можно было бы их пересмотреть. Если это произойдет — все зайдет в тупик. Закон об особом статусе Донбасса — ключевой момент. Сейчас продлили, но это же не на постоянной основе. Все участники говорят, что нужно сделать на постоянной основе. Украина делать этого не хочет. Нужен прямой диалог с Донбассом, его тоже нет», — обратил внимание глава государства.

Путин также указал на то, что будущая встреча в «нормандском формате» в апреле станет актуальной, если будут происходить позитивные изменения. При этом президент РФ отметил, что такие изменения есть.

«Проведен отвод войск, правда, наши партнеры не хотят разведения по всей линии соприкосновения, на мой взгляд. Это ошибка, но это их позиция. Сократилось количество обстрелов, что тоже позитивно», — сказал он.

Напомним, гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости и отделении. В ответ киевские власти начали так называемую антитеррористическую операцию против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной группы, но Киев регулярно нарушает взятые на себя обязательства.