«Нормандский формат» может расшириться: по словам министра иностранных дел Вадима Пристайко, о своем желании поучаствовать в переговорах относительно ситуации в Донбассе официально заявили такие страны, как Великобритания, США, Канада, Польша, а также Европейская комиссия. Однако такое радикальное увеличение числа стран-участниц может повредить переговорному процессу, считает заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Договориться о чем-либо четырем сторонам – это оно дело, а девятерым — совсем другое, — считает депутат. — Это значительно сложнее и приведет только к «утяжелению» формата переговоров, что заведет их в тупик. Считаю, что учет позиции Польши — так же, как и позиции США — приведет только к нарастанию конфликта в регионе».

По словам парламентария, участие этих стран не в интересах президента Украины Владимира Зеленского, если тот хочет мира в своей стране.

«Это вредно для населения Украины и вредно для жителей Донбасса, которые хотят мирной, спокойной жизни — не все пожелавшие участвовать в «нормандском формате» страны хотят того же для них», — сказал собеседник ФАН.

По его мнению, такое мощное представительство недружественных по отношению к России стран на переговорах может повредить позициям нашей страны и сделает «нормандский формат» попросту неприемлемым и потому совершенно нерабочим.

«Естественно, все это делается не на пользу России, а в сторону того, чтобы как можно дальше уйти от мирного решения вопроса. У нашей страны только одно желание — защитить русских людей, проживающих в Донбассе от тех националистов, которые сегодня продолжают эскалировать конфликт на Украине», — считает Чепа.

Нынешний «нормандский формат» менять ни в коем случае нельзя — надо действовать в рамках существующих договоренностей, благо они смогли хорошо зарекомендовать себя, считает депутат. Даже привлечение дружественных России стран, которые действительно желают мира Донбассу, не приведет к положительному результату.

«Нужно тщательно придерживаться Минских договоренностей и ни в коем случае ничего не менять, — уверен парламентарий. — Любые изменения будут создавать проблемы и затягивать решение вопроса о мирном урегулировании».

Напомним, очередная встреча лидеров «нормандской четверки» прошла в Париже 9 декабря с участием президента России Владимира Путина, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского. Стороны обсудили выполнение Минских соглашений и по итогам работы договорились встретиться вновь через четыре месяца.