Сирия, 19 декабря. Курдские радикалы возобновили рейды к северо-западу от Дейр-эз-Зора при поддержке коалиции США. Боевики «Нусры»*** организовали масштабную атаку на САА в Идлибе. Неизвестные совершили нападение на SDF**** на западе от Ракки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: выполняют задачи по разминированию в Алеппо и его окрестностях.

«Тахрир аш-Шам»: подверглась ответным ударам САА у Джазрайи к юго-западу от Алеппо; организовали масштабную атаку на позиции САА в Южном Идлибе.

Курдские вооруженные группировки: задержали трех гражданских лиц в лагере для беженцев к северо-западу от Дейр-эз-Зора; подверглись нападению неизвестных у города Аль-Сальхабия к западу от Ракки.

ВС Турции и протурецкие силы: пережили взрыв к юго-западу от Тель-Абьяда на севере Ракки.

Международная коалиция: оказывает поддержку курдским радикалам в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

Информационный портал Step News Agency сообщает о том, что к юго-западу от Алеппо возобновились вооруженные стычки на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков исламистских бандгрупп, связанных с «Джебхат ан-Нусрой»1. Артиллерийские дивизионы правительственных войск нанесли удары по расположениям исламистов в окрестностях населенного пункта Джазрайя. Отмечается, что этому предшествовали обстрелы со стороны джихадистов.

Между тем инженерные подразделения САА продолжают выполнять задачи по разминированию местности в административном центре региона и его окрестностях. По информации агентства новостей SANA News, в период с 8.00 до 14.00 саперы сирийской армии будут вести подрывные работы в районе Ар-Рамуса на юге Алеппо, а также в пригороде Джибрин.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (DeirEzzor24) сообщает о том, что курдские боевики возобновили аресты гражданских лиц к северо-западу от административного центра провинции. «Демократические силы Сирии» (SDF) провели обыски в лагере для беженцев вблизи населенного пункта Ас-Сава, в результате которых трое гражданских лиц были задержаны по обвинению в сотрудничестве с террористами «Исламского государства»1. Как передает информационное агентство Orient News, поддержку радикалам группировки оказывали ВВС международной коалиции, во главе которой стоят Соединенные Штаты.

Провинция Идлиб

Telegram-канал (NovostiDamask) сообщает о том, что боевики вооруженной оппозиции не перестают провоцировать вооруженный конфликт с правительственными войсками на границах «Большого Идлиба». Отмечается, что в атаке на позиции Сирийской арабской армии (САА) в районе населенных пунктов Умм-Халахиль и Аз-Зарзур приняли участие около 200 исламистов группировок «Хайат Тахрир Аш-Шам» и «Хуррас Ад-Дин». Кроме того, в нападении были задействованы десять автомобилей, оснащенных крупнокалиберными пулеметными установками. Согласно предварительным данным, в ходе развернувшихся столкновений ранения получили 12 сирийских военнослужащих, тогда как три исламиста были нейтрализованы. По словам главы российского Центра по примирению враждующих сторон Юрия Боренкова, этому предшествовал налет порядка ста радикалов недалеко от города Ат-Тамания и высоты Аз-Зайтун, в результате которого был уничтожен танк и бронетранспортер террористов.

Напомним, накануне джихадисты также предприняли попытку продвинуться недалеко от города Аль-Мушейрифа, что привело к гибели трех сирийских солдат. Таким образом, боевики продолжают нарушать действующий в демилитаризованной зоне режим прекращения огня, вынуждая САА готовиться к полномасштабным ответным действиям.

Провинция Ракка

Информационный портал Halab Today TV сообщает о том, что в небольшом поселении Аль-Лувейбида к юго-западу от Тель-Абьяда произошел очередной взрыв остатков боеприпасов курдских боевиков. В результате детонации СВУ ранения получил один из местных жителей. Как известно, приграничные районы Сирии перешли под контроль протурецких формирований по условиям российско-турецкого соглашения, которое было достигнуто после встречи между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, состоявшейся в Сочи 22 октября. Ранее данная территория находилась в оккупации радикальных курдских бандформирований, которые заминировали множество населенных пунктов прежде, чем покинуть их.

Тем временем нападение неизвестных произошло в контролируемых «Демократическими силами Сирии» (SDF) районах к западу от Ракки. По данным информагентства Al Manar News, несколько курдских боевиков погибли или получили ранения в результате нападения группы боевиков в населенном пункте Аль-Сальхабия. Предполагается, что налет был совершен террористами так называемых спящих ячеек «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.