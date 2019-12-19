Путин считает необходимым сохранить принятую модель управления здравоохранением

Москва, 19 декабря. Президент РФ Владимир Путин считает, что принятая модель управления здравоохранением в стране должна сохраниться. Об этом глава государства заявил на итоговой пресс-конференции.

Журналисты поинтересовались у президента РФ, не считает ли он необходимым изменить принятую модель управления здравоохранением в стране для решения насущных проблем, в том числе связанных с зарплатами врачей.

«Модель лучше не трогать, она у нас развивается удовлетворительными темпами, но проблемы существуют. Одна из них ― уровень заработной платы», ― заявил Путин.

Путин добавил, что есть несколько необходимых изменений, которые призваны повысить уровень здравоохранения.

«Первое, что надо сделать, ― избавиться от несправедливой дифференциации [зарплат]. Второе ― изменить базовую ставку постоянного оклада. Также нужно создать единый подход к стимулирующим выплатам: за количество принятых больных, за количество выездов к больным. При этом нельзя снижать надбавок за работу в особых условиях. Вот если все это привести в порядок, на мой взгляд, уже кое-что может измениться», ― отметил Путин.

Большая пресс-конференция главы государства проходит в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной, 12, как и в прошлом году. Пресс-конференция Путина стала 15-й по счету. Как ранее рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, 18 декабря президент посвятил подготовке к мероприятию. В ходе своей традиционной пресс-конференции президент подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов.

В этом году на пресс-конференцию аккредитовалось рекордное количество представителей российских и зарубежных СМИ — 1895 человек. Модератором общения Путина с журналистами по традиции стал Песков.