Лавров рассчитывает обсудить с главой МИД Японии вопрос мирного договора

Москва, 19 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассчитывает обсудить на переговорах с японским коллегой Тосимицу Мотэги проблематику мирного договора. С таким заявлением глава российского дипломатического ведомства выступил перед переговорами с японским министром.

Лавров надеется, что на переговорах с Мотэги, который находится с визитом в РФ впервые в качестве главы МИД Японии, удастся обсудить комплекс вопросов двусторонних отношений, в том числе мирный договор.

«Сегодня, я надеюсь, мы обсудим весь комплекс вопросов двусторонних отношений, включая проблематику мирного договора и, безусловно, международную проблематику», — сказал российский дипломат.

Напомним, после окончания Второй мировой войны мирный договор между Советским союзом и Японией не был подписан. Территориальные претензии Токио до сих пор не дают заключить мирный договор с Россией и разрешить этот вопрос. Дело в том, что Япония утверждает, что острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи принадлежат ей, и ссылается на Трактат о торговле и границах 1855 года. Москва заявила, что вопрос принадлежности южных Курил закрыт. Острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны.