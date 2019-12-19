Путин напомнил журналисту из Киева, откуда взялись украинские танки

Москва, 19 декабря. Президент РФ Владимир Путин пошутил в ответ на вопрос украинского журналиста Романа Цимбалюка во время большой итоговой пресс-конференции. Глава государства напомнил сотруднику УНИАН, откуда взялись украинские танки.

Обратившись к президенту России, Цимбалюк сообщил, что у него нет проблем для того, чтобы работать в нашей стране. При этом он уточнил у Путина, как бы повлияло на отношение Москвы к Киеву присутствие украинских танков на Кубани.

«Вы имеете ввиду 72-е машины или 34-е?» — пошутил Путин, намекнув, что у Украины нет собственных танков.

В ответ Цимбалюк заявил, что основной танк Украины — Т-64, произведенный в Харькове. Отметим, что эта боевая машина была разработана еще в 1960-х годах, то есть во времена СССР. Танки Т-34 и Т-72 также советского производства. На базе последнего были созданы украинские боевые машины БТС-5Б.

Большая пресс-конференция Владимира Путина проходит в 15-й раз. В этом году глава государства отвечает на вопросы журналистов в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной. На мероприятие аккредитовано рекордное количество представителей российских и зарубежных СМИ — 1895. Медиатором общения Путина с журналистами по традиции выступает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.