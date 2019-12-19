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Экс-чемпион мира Денис Лебедев стал участником программы «Чистый бокс»

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Экс-чемпион мира Денис Лебедев стал участником программы «Чистый бокс»

Москва, 19 декабря. Экс-чемпион мира по боксу Денис Лебедев стал участником программы «Чистый бокс». Об этом сообщили в пресс-службе Всемирного боксерского совета (WBC).

Данная программа проводится Ассоциацией по добровольному тестированию на допинг (VADA). Представители WBC подчеркнули, что приоритетом совета всегда было и остается предоставление образования и осведомление спортсменов об опасностях, которые таят в себе стимулирующие вещества. 

«Денис Лебедев, а также другие известные боксеры, которые зарегистрировались в программе, являются вдохновляющим примером для всех», — добавили в пресс-службе .

21 декабря Лебедев проведет бой с южноафриканцем Табисо Мчуну. Они сразятся за серебряный пояс WBC в весовой категории до 90,71 кг, его соперником станет, поединок пройдет в Красноярске. 

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