Роналду сравнил себя с легендой НБА Джорданом

Турин, 19 декабря. Нападающий сборной Португалии и итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду сравнил себя легендарным баскетболистом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майклом Джорданом.

«CR7 AIR JORDAN!» — написал Роналду в своем Instagram-аккаунте.

Напомним, накануне туринцы в гостях обыграли «Сампдорию» (2:1) в рамках матча 17-го тура чемпионата Италии. Одним из самых ярких моментов матча стал победный гол, автором которого стал португальский форвард Роналду. Португалец забил мяч, подпрыгнув на высоту 71 см. Во время удара по снаряду футболист находился на высоте 256 см над землей.

В нынешнем сезоне Серии А Роналду сыграл в 14 матчах, в его активе 10 голов и один голевой пас.

Джордан — шестикратный чемпион НБА, двукратный олимпийский чемпион.