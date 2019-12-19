Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Спорт
  /  Обновлено: 

Роналду сравнил себя с легендой НБА Джорданом

65
0 Оставить комментарий

Роналду сравнил себя с легендой НБА Джорданом

Турин, 19 декабря. Нападающий сборной Португалии и итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду сравнил себя легендарным баскетболистом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майклом Джорданом.

«CR7 AIR JORDAN!» — написал Роналду в своем Instagram-аккаунте.

Напомним, накануне туринцы в гостях обыграли «Сампдорию» (2:1) в рамках матча 17-го тура чемпионата Италии. Одним из самых ярких моментов матча стал победный гол, автором которого стал португальский форвард Роналду. Португалец забил мяч, подпрыгнув на высоту 71 см. Во время удара по снаряду футболист находился на высоте 256 см над землей.

В нынешнем сезоне Серии А Роналду сыграл в 14 матчах, в его активе 10 голов и один голевой пас.

Джордан — шестикратный чемпион НБА, двукратный олимпийский чемпион.

© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров