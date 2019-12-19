Стало известно о порядке замены «нечитаемых» автомобильных номеров

Москва, 19 декабря. Правительство России прописало процедуру замены старых автомобильных номеров, которых невозможно прочитать из-за ржавчины и коррозии. Если сотрудник ГИБДД не может идентифицировать машину по номеру, то владелец автомобиля должен за свой счет сделать дубликат.

Для начала необходимо установить на кузов и раму специальные пломбы и печати, чтобы исключить риск мошенничества. Затем автомобиль должен быть передан в ОВД и экспертно-криминалистический центр, после чего автовладельцу следует обратиться в орган по сертификации, чтобы нанести номер. Стоимость услуги может колебаться от 5-20 тыс. рублей, пишет «Коммерсант».

Как сообщили в министерстве внутренних дел, российские власти опираются на опыт Белоруссии и Нидерландов, где уже существует подобный порядок замены номеров, отмечает «Газета.ру».

Отметим, что соответствующий законопроект вступит в силу с 1 января. По словам специалистов, сотрудники ГИБДД каждый год регистрируют 8-10 тыс. случаев, когда номер автомобиля невозможно прочитать из-за ржавчины.

Ранее сообщалось, что в России может появиться легальная система покупки «красивых» автомобильных номеров. О соответствующей концепции уже договорились МВД и Минэкономики. Предполагается, что «красивые автономера» будут выдаваться через портал Госуслуг после заполнения заявления при регистрации машины. Федерация автовладельцев России уже поддержала данную инициативу. В ФАР заявили, что организация уже около 7 лет выступает с аналогичным предложением.