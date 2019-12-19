Симоньян обратилась на эстонском из-за угроз журналистам Sputnik Estonia

Москва, 19 декабря. Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд.

Симоньян написала в своем Telegram-канале сообщение об угрозах, поступивших в адрес журналистов Sputnik Estonia. Обратившись к эстонскому президенту, она призвала не допустить ареста журналистов. Пост опубликован на русском и эстонском языках.

Симоньян рассказала о давлении, которое испытывают сотрудники редакции издания.

«Им был поставлен беспрецедентный ультиматум — уволиться из Sputnik до 1 января или готовиться к тюрьме», — сообщила главред RT.

Она призвала не допустить репрессивных действий в отношении журналистов.

«Я знаю, что отношения между нашими странами заслуживают того, чтобы быть лучше. Мы в курсе Вашей готовности к спокойному диалогу и ценим Вас за это», — заявила Симоньян.

Ранее стало известно, что сотрудникам редакции Sputnik Estonia, большинство из которых являются гражданами Эстонии, стали поступать угрозы от полиции и погранохраны. Правоохранительные органы под угрозой уголовного преследования вынуждают журналистов до 1 января уволиться из издания.

Причиной своих действий местные власти считают санкции, которые ввел Евросоюз после госпереворота в Киеве.

В МИД РФ отметили, что данный инцидент наглядно показывает ситуацию со свободой слова в странах Прибалтики.