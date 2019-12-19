Мама больной Заворотнюк не оплачивает квартплату за элитное жилье

Москва, 19 декабря. Согласно данным УФССП по Москве, 76-летняя Валентина Борисовна Заворотнюк еще с мая месяца задолжала за квартплату около 45,713 тысячи рублей. Задолженность возникла как раз с момента, когда появились в СМИ первые сообщения о болезни Анастасии.

Мать актрисы на данный момент является владелицей квартиры на улице Улофа Пальме в 194,6 квадратных метра в одном из элитных жилых комплексов. Ранее квартиру, расположенную рядом с «Мосфильмом», СМИ ошибочно приписали Анастасии Заворотнюк, однако она не является ее владелицей почти пять лет.

Элитный дом был построен в 2006 году. Жилье расположено в прекрасном месте: отличная инфраструктура, тихая зеленая улица и, что важно для Москвы, рядом с огромным парком-заказником «Долина реки Сетунь» с Мосфильмовским прудом. В доме от 9 до 12 этажей и всего 43 квартиры.

Анастасия Заворотнюк приобрела квартиру в строящемся доме, она же числится среди учредителей ТСЖ. Хоромы почти в 200 квадратных метров имеют кадастровую стоимость на данный момент примерно в 55,228 миллиона рублей, однако реальная цена выше в четыре раза. Квартиры в этом доме риелторы оценивают от 80 миллионов (самые маленькие помещения в доме) до 350 миллионов рублей.

В январе 2015 года Анастасия Заворотнюк подарила квартиру Валентине Борисовне и своим детям — Анне и Майку. Кстати, несмотря на то, что жилье новое, у владельцев дома уже появились с ним проблемы. В шикарной квартире обнаружились протечки.

Приглашенные эксперты выявили, что причиной порчи квартиры стала кровля дома. И рекомендовали выполнить полную замену всех слоев кровельного покрытия здания с соблюдением необходимых уклонов и использованием качественных материалов. Сама Валентина Борисовна выступила инициатором внеочередного проведения собрания собственников жилья по решению вопроса о капитальном ремонте.

Напомним, что несколько месяцев назад в СМИ появились первые сообщения о том, что у Анастасии Заворотнюк диагностирован рак мозга. Она проходила длительное лечение в одном из центров в Москве, а сейчас находится на реабилитации в центре EMC в деревне Жуковка. По данным некоторых СМИ, вследствие заболевания у Анастасии парализована правая часть тела.