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Мама больной Заворотнюк не оплачивает квартплату за элитное жилье

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Мама больной Заворотнюк не оплачивает квартплату за элитное жилье

Москва, 19 декабря. Согласно данным УФССП по Москве, 76-летняя Валентина Борисовна Заворотнюк еще с мая месяца задолжала за квартплату около 45,713 тысячи рублей. Задолженность возникла как раз с момента, когда появились в СМИ первые сообщения о болезни Анастасии.

Мать актрисы на данный момент является владелицей квартиры на улице Улофа Пальме в 194,6 квадратных метра в одном из элитных жилых комплексов. Ранее квартиру, расположенную рядом с «Мосфильмом», СМИ ошибочно приписали Анастасии Заворотнюк, однако она не является ее владелицей почти пять лет.

Мама больной Заворотнюк не оплачивает квартплату за элитное жилье

Мама больной Заворотнюк не оплачивает квартплату за элитное жилье

Элитный дом был построен в 2006 году. Жилье расположено в прекрасном месте: отличная инфраструктура, тихая зеленая улица и, что важно для Москвы, рядом с огромным парком-заказником «Долина реки Сетунь» с Мосфильмовским прудом. В доме от 9 до 12 этажей и всего 43 квартиры.

Мама больной Заворотнюк не оплачивает квартплату за элитное жилье

Анастасия Заворотнюк приобрела квартиру в строящемся доме, она же числится среди учредителей ТСЖ. Хоромы почти в 200 квадратных метров имеют кадастровую стоимость на данный момент примерно в 55,228 миллиона рублей, однако реальная цена выше в четыре раза. Квартиры в этом доме риелторы оценивают от 80 миллионов (самые маленькие помещения в доме) до 350 миллионов рублей.

Мама больной Заворотнюк не оплачивает квартплату за элитное жилье

В январе 2015 года Анастасия Заворотнюк подарила квартиру Валентине Борисовне и своим детям — Анне и Майку. Кстати, несмотря на то, что жилье новое, у владельцев дома уже появились с ним проблемы. В шикарной квартире обнаружились протечки.

Приглашенные эксперты выявили, что причиной порчи квартиры стала кровля дома. И рекомендовали выполнить полную замену всех слоев кровельного покрытия здания с соблюдением необходимых уклонов и использованием качественных материалов. Сама Валентина Борисовна выступила инициатором внеочередного проведения собрания собственников жилья по решению вопроса о капитальном ремонте.

Мама больной Заворотнюк не оплачивает квартплату за элитное жилье

Мама больной Заворотнюк не оплачивает квартплату за элитное жилье

Напомним, что несколько месяцев назад в СМИ появились первые сообщения о том, что у Анастасии Заворотнюк диагностирован рак мозга. Она проходила длительное лечение в одном из центров в Москве, а сейчас находится на реабилитации в центре EMC в деревне Жуковка. По данным некоторых СМИ, вследствие заболевания у Анастасии парализована правая часть тела.

Источник: Федеральное агентство новостей
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