Цыпкин поскандалил с Собчак из-за откровенной фотосессии своей жены

Москва, 19 декабря. Писатель Александр Цыпкин поскандалил с телеведущей Ксенией Собчак, высмеявшей женщин, публикующих откровенные фотографии. Он посчитал, что критика адресована его супруге, основательнице «РусМоды», Оксане Лаврентьевой, ранее опубликовавшей в Instagram обнаженный снимок.

Лаврентьева выложила своей странице фото, на котором запечатлена без одежды. Спустя несколько часов Ксения Собчак в своем Instagram-аккаунте опубликовала запись, в которой раскритиковала женщин старше 40 лет, которые выкладывают в Сеть «голые» фотографии.

«Чем больше степень женского отчаяния, тем голее фотки. Причем если в 20 лет это смотрится просто как кокетливая демонстрация потенциальных достоинств, то в 40+ это уже выглядит как отчаянный призыв», — написала телеведущая.

Ряд пользователей посчитал, что этот пост адресован Лаврентьевой. Александр Цыпкин сделал такой же вывод и поскандалил с Собчак из-за откровенной фотосессии своей жены. Он в грубой форме ответил телеведущей в комментариях на ее странице.

«1. Не завидуй. 2. *** уже от Оксаны, ну стыдно уже, ты как отверженная поклонница ей проходу не даешь. Смешно уже. Ну не хочет она с тобой дружить. Бывает. Забудь и все», — написал Цыпкин.

Собчак, в свою очередь, заявила, что в ее записи ничего нет про Оксану Лаврентьеву. Цыпкин на своей странице в Instagram опубликовал несколько снимков из откровенной фотосессии своей супруги и заявил, что одобряет публикацию таких фото.