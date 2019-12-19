Новый российско-турецкий патруль начал работу в Сирии

Москва, 19 декабря. Очередной совместный патруль российской военной полиции и турецких ВС начал работу в Сирии. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.

В рамках патрулирования военные инспектируют обстановку в сирийских населенных пунктах.

«С 10.00 19 декабря 2019 года очередной совместный патруль российской военной полиции и Вооруженных сил Турции приступил к работе в приграничном районе, находящемся в нескольких десятках километрах к востоку от населенного пункта Камышлы. Воздушное патрулирование района осуществляют экипажи вертолетов армейской авиации ВКС России», — говорится в сообщении.

Мониторинг территорий проводится по маршруту от таможенного перехода населенного пункта Дейруна-Ага на запад вдоль сирийско-турецкой границы.

В патруле задействованы около 50 военнослужащих двух стран и восемь единиц военной техники: российские бронеавтомобили «Тигр» и бронетранспортеры БТР-80 и турецкие бронеавтомобили «Kirpi».

Кроме того, в режиме реального времени на маршруте движения колонны мониторинг обеспечивает российский беспилотник «Орлан-10».

Напомним, ВС России проводят патрулирование территории севера Сирии в рамках заключенного 22 октября в Сочи меморандума о взаимопонимании, принятого лидерами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом с целью урегулирования ситуации в регионе. Первый совместный патруль был проведен 2 ноября в провинциях Алеппо и Хасака.

Российские военные находятся в Сирии с разрешения официального Дамаска с 2015 года, содействуя сирийским властям в разрешении военного конфликта, который продолжается в государстве с 2011 года. В 2015 году российский лидер откликнулся на просьбу сирийского коллеги Башара Асада о помощи РФ в борьбе с боевиками, и уже в конце сентября по его распоряжению на авиабазу «Хмеймим» прибыла первая группа отечественных военных.

Житель сирийского города Джебла рассказал Федеральному агентству новостей о первом появлении россиян в САР, их успехах в противостоянии боевикам и освещении контртеррористического процесса в местных СМИ. Свидетельства очевидца ФАН представил в третьей части большого расследования о ситуации в Сирии.

В рамках первых двух частей ФАН рассказал о сотрудничестве либеральных СМИ с боевиками запрещенной в России экстремистской организации «Исламское государство»1. В частности, об использовании полученных от террористов данных автором фейков о ЧВК «Вагнера» Денисом Коротковым для создания его фиктивных расследований. ФАН также представил факты, подтверждающие участие США в создании, поддержке и финансировании исламистов в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.